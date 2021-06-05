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Сегодня сборная России сыграет свой последний товарищеский матч перед Евро-2020. Параллельно пройдет еще несколько игр.

Пользователи Betting Insider дали прогнозы на сегодняшние матчи, а мы составили из них экспресс!

❗ Общий кэф – 3.47

(18:00) Россия – Болгария: П1 за 1.50.

(19:00) Уэльс – Албания: П1 за 1.74.

(21:45) Швеция – Армения: П1 за 1.33.

Наш вчерашний экспресс с кэфом 10.08 успешно зашел! В комментариях тоже есть победитель – у albert shpak сыграл кэф 2.33.





🖊️ Напиши свой экспресс в комментариях! Если он зайдет – завтра мы его покажем