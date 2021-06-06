До Евро-2020 осталось 5 дней! Сегодня же пройдут одни из последних товарищеских матчей перед стартом турнира.

Мы собрали экспресс из популярных прогнозов пользователей Betting Insider на сегодняшние матчи!

⚡ Общий кэф – 3.95

(19:00) Англия – Румыния: П1 за 1.27.

(19:00) Нидерланды – Грузия: П1 за 1.26.

(19:00) Дания – Босния и Герцеговина: П1 за 1.38.



(21:45) Бельгия – Хорватия: ОЗ (да) за 1.79.

Вчерашний экспресс не зашел из-за ничьи сборной Уэльса. В комментариях тоже не оказалось победителей.

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