Экспресс на товарищеские матчи сборных! Общий коэффициент – 3.95
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До Евро-2020 осталось 5 дней! Сегодня же пройдут одни из последних товарищеских матчей перед стартом турнира.
Мы собрали экспресс из популярных прогнозов пользователей Betting Insider на сегодняшние матчи!
⚡ Общий кэф – 3.95
(19:00) Англия – Румыния: П1 за 1.27.
(19:00) Нидерланды – Грузия: П1 за 1.26.
(19:00) Дания – Босния и Герцеговина: П1 за 1.38.
(21:45) Бельгия – Хорватия: ОЗ (да) за 1.79.
Вчерашний экспресс не зашел из-за ничьи сборной Уэльса. В комментариях тоже не оказалось победителей.
Напиши свой экспресс в комментариях! Если он зайдет – завтра мы его покажем
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Толик Толик9
0% WR-3.33% ROI
Ilya Alexeev
58.9% WR-0.21% ROI
Сергей Тюриков5
43.8% WR-5.16% ROI
Женек Дмитриев
46.2% WR-0.11% ROI
Сергей Тюриков5
43.8% WR-5.16% ROI
Ejder İsayev2
61.5% WR-4.75% ROI
Сергей Тюриков5
43.8% WR-5.16% ROI
Сергей Тюриков5
43.8% WR-5.16% ROI
Рустем Гумеров
49.7% WR-8.35% ROI
Сергей Тюриков5
43.8% WR-5.16% ROI