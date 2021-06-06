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Экспресс на товарищеские матчи сборных! Общий коэффициент – 3.95

автор Сергей Рябкин

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До Евро-2020 осталось 5 дней! Сегодня же пройдут одни из последних товарищеских матчей перед стартом турнира.

Мы собрали экспресс из популярных прогнозов пользователей Betting Insider на сегодняшние матчи!

⚡ Общий кэф – 3.95

(19:00) Англия – Румыния: П1 за 1.27.

(19:00) Нидерланды – Грузия: П1 за 1.26.

(19:00) Дания – Босния и Герцеговина: П1 за 1.38.

(21:45) Бельгия – Хорватия: ОЗ (да) за 1.79.

Вчерашний экспресс не зашел из-за ничьи сборной Уэльса. В комментариях тоже не оказалось победителей.

Напиши свой экспресс в комментариях! Если он зайдет – завтра мы его покажем

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Толик Толик9
0% WR-3.33% ROI
Бельгия Хорватия обе забьет. Англия ИТ 2Б. Грузия забьет!
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Ilya Alexeev
58.9% WR-0.21% ROI
Дания Босния Х2
Победа Бельгии
Победа Англии
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Сергей Тюриков5
43.8% WR-5.16% ROI
Англия Румыния тотал меньше 4 кф. 1.25
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Женек Дмитриев
46.2% WR-0.11% ROI
Бельгия 🇧🇪- Хорватия 🇭🇷 тб3
Шотландия 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 ф-1 
Норвегия 🇳🇴- Греция 🇬🇷 ничья
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Сергей Тюриков5
43.8% WR-5.16% ROI
Нидерланды Грузия тотал меньше 4 кф. 1.23
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Ejder İsayev2
61.5% WR-4.75% ROI
daniya-p1 belgia-bol anglia-p1 niderland-p1
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Сергей Тюриков5
43.8% WR-5.16% ROI
Дания Босния и Герцеговина тотал больше 1.5 кф. 1.4
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Сергей Тюриков5
43.8% WR-5.16% ROI
Бельгия Хорватия победа 1 кф. 1.9
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Рустем Гумеров
49.7% WR-8.35% ROI
Можно взять инд углов всех фаворитов
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Сергей Тюриков5
43.8% WR-5.16% ROI
экспресс:1***************9=4.09
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