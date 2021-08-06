Betting Insider

Экспресс на 6 августа: ставим на РПЛ, Лигу 1 и Чемпионшип с кэфом 5.97!

автор Данила Карзанов

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Сегодня нас ждет матч-открытие 3-го тура РПЛ – «Уфа» сыграет против «Локо». Также вечером пройдут первые игры Лиги 1 и Чемпионшипа. На кого будете ставить?

Мы взяли лишь популярные ставки пользователей Betting Insider и собрали из них экспресс на пятницу.

🔥 Общий кэф – 5.97!

Вчерашний экспресс с кэфом 6.67 не зашел! 

Статистика последних 5 экспрессов: 0+, 5-.

Поздравляем каппера Губернатор от народа – у игрока зашел вчерашний экспресс в комментариях!

В последних 5 баттлах побеждали:

😍 Губернатор от народа;

😍 brat2211;

😍 brat2211;

😍 Губернатор от народа;

😍 Сергей Тюриков5.

Согласитесь с сегодняшним экспрессом или соберете свой?

Комментарии
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Губернатор от народа
53.1% WR-1.76% ROI
Классно. Везёт мне последнее время в экспрессах, поробую ещë раз))) 
Уфа - Локомотив ТМ2,5
Монако - Нант 1ИТМ(2,5)
Спортинг - Визела ТБ1,5
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