Экспресс на 6 августа: ставим на РПЛ, Лигу 1 и Чемпионшип с кэфом 5.97!
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Сегодня нас ждет матч-открытие 3-го тура РПЛ – «Уфа» сыграет против «Локо». Также вечером пройдут первые игры Лиги 1 и Чемпионшипа. На кого будете ставить?
Мы взяли лишь популярные ставки пользователей Betting Insider и собрали из них экспресс на пятницу.
🔥 Общий кэф – 5.97!
- (17:00) «Уфа» – «Локомотив»: П2 за 2.27;
- (21:45) «Борнмут» – «Вест Бромвич»: ОЗ (да) за 1.84;
- (22:00) «Монако» – «Нант»: П1 за 1.43.
Вчерашний экспресс с кэфом 6.67 не зашел!
Статистика последних 5 экспрессов: 0+, 5-.
Поздравляем каппера Губернатор от народа – у игрока зашел вчерашний экспресс в комментариях!
В последних 5 баттлах побеждали:
😍 brat2211;
😍 brat2211;
Согласитесь с сегодняшним экспрессом или соберете свой?
Комментарии
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Губернатор от народа
53.1% WR-1.76% ROI