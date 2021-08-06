Сегодня нас ждет матч-открытие 3-го тура РПЛ – «Уфа» сыграет против «Локо». Также вечером пройдут первые игры Лиги 1 и Чемпионшипа. На кого будете ставить?

Мы взяли лишь популярные ставки пользователей Betting Insider и собрали из них экспресс на пятницу.

🔥 Общий кэф – 5.97!

Вчерашний экспресс с кэфом 6.67 не зашел!

Статистика последних 5 экспрессов: 0+, 5-.

Поздравляем каппера Губернатор от народа – у игрока зашел вчерашний экспресс в комментариях!



В последних 5 баттлах побеждали:

😍 Губернатор от народа;

😍 brat2211;

😍 brat2211;

😍 Губернатор от народа;

😍 Сергей Тюриков5.

Согласитесь с сегодняшним экспрессом или соберете свой?