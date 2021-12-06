Экспресс дня! Ставим на Серию А и АПЛ с кэфом 3.57
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«Торино» против одного из аутсайдеров Серии А, а «Эвертон» Бенитеса принимает «Арсенал» Артеты: какие интриги несет сегодняшний игровой день?
Мы собрали экспресс из популярных ставок пользователей Betting Insider:
🔥 Общий кэф – 3.57!
- (22:45) «Кальяри» – «Торино»: ОЗ: Да за 1.85;
- (23:00) «Эвертон» – «Арсенал»: П2 за 1.93.
Вчерашний экспресс с кэфом 2.38 зашел!
Статистика последних 5 экспрессов: 1+, 4-.
Экспресс от каппера tiurikov-serega:
- (16:30) «Баянкара» – «Персела»: Ф2 (4) за 1.01;
- (20:30) «Эмполи» – «Удинезе»: 1Х за 1.49.
Общий кэф – 1.50!
Вчерашний экспресс с кэфом 1.51 зашел!
Статистика последних экспрессов: 48+, 39-.
В последних 10 баттлах побеждали:
Зайдет ли экспресс? Пишите в комментариях свои варианты!
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Анатолий Минаев2
65.8% WR-2.21% ROI