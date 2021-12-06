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«Торино» против одного из аутсайдеров Серии А, а «Эвертон» Бенитеса принимает «Арсенал» Артеты: какие интриги несет сегодняшний игровой день?

Мы собрали экспресс из популярных ставок пользователей Betting Insider:

🔥 Общий кэф – 3.57!

Вчерашний экспресс с кэфом 2.38 зашел!

Статистика последних 5 экспрессов: 1+, 4-.

Экспресс от каппера tiurikov-serega:

Общий кэф – 1.50!

Вчерашний экспресс с кэфом 1.51 зашел!

Статистика последних экспрессов: 48+, 39-.

В последних 10 баттлах побеждали:

😍 Богдан77;

😍 Саиджамал Ходжаев;

😍 Владимир Полупрогнозов;

😍 Валера Мороз;

😍 Gliscure;

😍 🇷🇺 26;

😍 🇷🇺 26;

😍 Сергей Т;

😍 Сергей Т;

😍 Сергей Т.

Зайдет ли экспресс? Пишите в комментариях свои варианты!