Betting Insider

Экспресс дня! Ставим на Бундеслигу, РПЛ и Ла Лигу с кэфом 8.38

автор Данила Карзанов

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Какие интриги несет сегодняшний игровой день?

Мы собрали экспресс из популярных ставок пользователей Betting Insider:

🔥 Общий кэф – 8.38!

Вчерашний экспресс с кэфом 8.81 не зашел. 

Статистика последних 5 экспрессов: 1+, 4-.

В комментариях зашел экспресс у каппера Ринат Давлетов (кэф 2.18). Поздравляем! 

Экспресс от каппера tiurikov-serega

Общий кэф – 1.51!

Вчерашний экспресс с кэфом 1.50 не зашел. 

Статистика последних экспрессов: 144+, 94-.

В последних 10 баттлах побеждали:

😍 Ринат Давлетов;

😍 BOLDBET;

😍 elshel;

😍 BOLDBET;

😍 BOLDBET;

😍 Ринат Давлетов;

😍 Ринат Давлетов;

😍 «Фея любви Боря»;

😍 Ринат Давлетов;

😍 elshel.

Зайдет ли экспресс? Пишите в комментариях свои варианты!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
BOLDBET
36.7% WR-17.33% ROI
экспресс дня!
Урал - Спартак х2 (1,37)
Хоффенхайм - Байер х2 (1,43)
общий (1,95)
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