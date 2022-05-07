Экспресс дня! Ставим на Бундеслигу, РПЛ и Ла Лигу с кэфом 8.38
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Какие интриги несет сегодняшний игровой день?
Мы собрали экспресс из популярных ставок пользователей Betting Insider:
🔥 Общий кэф – 8.38!
- (16:30) «Хоффенхайм» – «Байер»: П2 за 2.17;
- (19:00) ЦСКА – «Сочи»: ОЗ (да) за 1.71;
- (22:00) «Бетис» – «Барселона»: П2 за 2.26.
Вчерашний экспресс с кэфом 8.81 не зашел.
Статистика последних 5 экспрессов: 1+, 4-.
В комментариях зашел экспресс у каппера Ринат Давлетов (кэф 2.18). Поздравляем!
Экспресс от каппера tiurikov-serega:
- (16:30) «Зенит» – «Химки»: 1Х за 1.07;
- (19:00) ЦСКА – «Сочи»: 1Х за 1.41.
Общий кэф – 1.51!
Вчерашний экспресс с кэфом 1.50 не зашел.
Статистика последних экспрессов: 144+, 94-.
В последних 10 баттлах побеждали:
😍 BOLDBET;
😍 elshel;
😍 BOLDBET;
😍 BOLDBET;
😍 elshel.
Зайдет ли экспресс? Пишите в комментариях свои варианты!
Комментарии
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BOLDBET
36.7% WR-17.33% ROI