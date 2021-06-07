Экспресс на товарищеские матчи сборных! Общий коэффициент – 3.67
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До Евро-2020 осталось 4 дня! Европейские сборные проводят последние товарищеские матчи перед стартом турнира.
Мы собрали экспресс из популярных прогнозов пользователей Betting Insider на сегодняшние игры.
⚡ Общий кэф – 3.67
(19:00) Украина – Кипр: П1 за 1.37
(21:45) Германия – Латвия: Ф2 (4) за 1.81.
(21:45) Фарерские острова – Лихтенштейн: П1 за 1.48.
Вчерашний экспресс не зашел из-за того, что сборная Хорватии не смогла забить бельгийцам. В комментариях победный экспресс составил Сергей Тюриков, у которого зашел кэф 4.09!
🖊️ Напиши свой экспресс в комментариях! Если он зайдет – завтра мы его покажем?
Комментарии
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Сергей Тюриков5
44% WR-4.69% ROI
Сергей Тюриков5
44% WR-4.69% ROI