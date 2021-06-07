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До Евро-2020 осталось 4 дня! Европейские сборные проводят последние товарищеские матчи перед стартом турнира.

Мы собрали экспресс из популярных прогнозов пользователей Betting Insider на сегодняшние игры.

⚡ Общий кэф – 3.67

(19:00) Украина – Кипр: П1 за 1.37

(21:45) Германия – Латвия: Ф2 (4) за 1.81.

(21:45) Фарерские острова – Лихтенштейн: П1 за 1.48.

Вчерашний экспресс не зашел из-за того, что сборная Хорватии не смогла забить бельгийцам. В комментариях победный экспресс составил Сергей Тюриков, у которого зашел кэф 4.09!

🖊️ Напиши свой экспресс в комментариях! Если он зайдет – завтра мы его покажем?