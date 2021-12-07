Экспресс дня! Ставим на ЛЧ с кэфом 5.68!
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«Интер» едет в гости на «Сантьяго Бернабеу», «Лейпциг» сыграет первую игру после увольнения Марша, а «Милан» примет «Ливерпуль»: какие интриги несет последний групповой тур ЛЧ?
Мы собрали экспресс из популярных ставок пользователей Betting Insider:
🔥 Общий кэф – 5.68!
- (20:45) «РБ Лейпциг» – «Ман Сити»: П2 за 1.95;
- (23:00) «Реал» – «Интер»: П1 за 2.37;
- (23:00) «Боруссия» Д – «Бешикташ»: П1 за 1.23.
Вчерашний экспресс с кэфом 3.57 зашел!
Статистика последних 5 экспрессов: 1+, 4-.
Экспресс от каппера tiurikov-serega:
- (23:00) «Боруссия» Д – «Бешикташ»: 1Х за 1.07;
- (23:00) «Реал» – «Интер»: 1Х за 1.40.
Общий кэф – 1.50!
Вчерашний экспресс с кэфом 1.50 не зашел.
Статистика последних экспрессов: 49+, 39-.
В последних 10 баттлах побеждали:
Зайдет ли экспресс? Пишите в комментариях свои варианты!
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