«Интер» едет в гости на «Сантьяго Бернабеу», «Лейпциг» сыграет первую игру после увольнения Марша, а «Милан» примет «Ливерпуль»: какие интриги несет последний групповой тур ЛЧ?

Мы собрали экспресс из популярных ставок пользователей Betting Insider:

🔥 Общий кэф – 5.68!

Вчерашний экспресс с кэфом 3.57 зашел!

Статистика последних 5 экспрессов: 1+, 4-.

Экспресс от каппера tiurikov-serega:

Общий кэф – 1.50!

Вчерашний экспресс с кэфом 1.50 не зашел.

Статистика последних экспрессов: 49+, 39-.

В последних 10 баттлах побеждали:

😍 Богдан77;

😍 Саиджамал Ходжаев;

😍 Владимир Полупрогнозов;

😍 Валера Мороз;

😍 Gliscure;

😍 🇷🇺 26;

😍 🇷🇺 26;

😍 Сергей Т;

😍 Сергей Т;

😍 Сергей Т.

Зайдет ли экспресс? Пишите в комментариях свои варианты!