До Евро-2020 осталось всего три дня! А пока что сборные играют последние товарищеские матчи перед стартом турнира.

Мы собрали экспресс из популярных прогнозов пользователей Betting Indsider на сегодняшние матчи.

(19:00) Польша – Исландия: П1 за 1.49.

(21:15) Чехия – Албания: П1 за 1.66.

(22:10) Франция – Болгария: Ф1 (-2) за 1.44.

⚡ Общий кэф – 3.56!

Вчерашний экспресс не зашел из-за результативной игры сборной Германии. Зайдет ли сегодняшний?

Напиши в комментариях свой экспресс! Если он зайдет – завтра мы его покажем