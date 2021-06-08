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Экспресс дня! Кэф 3.56 на товарищеские матчи сборных

автор Юрий Еремичев

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До Евро-2020 осталось всего три дня! А пока что сборные играют последние товарищеские матчи перед стартом турнира.

Мы собрали экспресс из популярных прогнозов пользователей Betting Indsider на сегодняшние матчи.

(19:00) Польша – Исландия: П1 за 1.49.

(21:15) Чехия – Албания: П1 за 1.66.

(22:10) Франция – Болгария: Ф1 (-2) за 1.44.

⚡ Общий кэф – 3.56!

Вчерашний экспресс не зашел из-за результативной игры сборной Германии. Зайдет ли сегодняшний?

Напиши в комментариях свой экспресс! Если он зайдет – завтра мы его покажем

Комментарии
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sergej20061976
33.8% WR-12.01% ROI
Вчерашний экспресс не зашёл, мля🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂🤣!!!!!!!!! Как и все предыдущие!!!!!
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Артем Жуков5
44.8% WR-17.34% ROI
чехи не выйграют
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Александр Ковалев10
53.1% WR-1.42% ROI
Польша и Чехия п1 и 4.5 меньше+ Франция итб 2
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Толик Толик9
0% WR-3.33% ROI
Это точно
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Мусурман Жолдыбаев
45% WR-1.73% ROI
точно
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Константин Тетерин1
51.1% WR-5.42% ROI
переживаю за чехов
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Константин Тетерин1
51.1% WR-5.42% ROI
Албания больше 1
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Константин Холопов
38.2% WR-14.26% ROI
Франция Болгария п1тотал 3,5> Польша Исландия п1 тотал 3,5< Чехия Албания п1
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Сергей Тюриков2
43.9% WR-6.88% ROI
Экспресс: 2.33
1.) Польша-Исландия т. б. 1.5 кф. 1.3
2.) Чехия-Албания т. б. 1.5 кф. 1.41
3.) Франция-Болгария т. м. 4.5 кф. 1.27
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Сергей Тюриков2
43.9% WR-6.88% ROI
sergej20061976Вчерашний экспресс не зашёл, мля🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂🤣!!!!!!!!! Как и все предыдущие!!!!!
у меня позавчера зашел кф. 4.09 и тут меня поздравляли
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