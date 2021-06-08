Экспресс дня! Кэф 3.56 на товарищеские матчи сборных
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До Евро-2020 осталось всего три дня! А пока что сборные играют последние товарищеские матчи перед стартом турнира.
Мы собрали экспресс из популярных прогнозов пользователей Betting Indsider на сегодняшние матчи.
(19:00) Польша – Исландия: П1 за 1.49.
(21:15) Чехия – Албания: П1 за 1.66.
(22:10) Франция – Болгария: Ф1 (-2) за 1.44.
⚡ Общий кэф – 3.56!
Вчерашний экспресс не зашел из-за результативной игры сборной Германии. Зайдет ли сегодняшний?
Напиши в комментариях свой экспресс! Если он зайдет – завтра мы его покажем
Комментарии
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sergej20061976
33.8% WR-12.01% ROI
Артем Жуков5
44.8% WR-17.34% ROI
Александр Ковалев10
53.1% WR-1.42% ROI
Толик Толик9
0% WR-3.33% ROI
Мусурман Жолдыбаев
45% WR-1.73% ROI
Константин Тетерин1
51.1% WR-5.42% ROI
Константин Тетерин1
51.1% WR-5.42% ROI
Константин Холопов
38.2% WR-14.26% ROI
Сергей Тюриков2
43.9% WR-6.88% ROI
Сергей Тюриков2
43.9% WR-6.88% ROI
sergej20061976Вчерашний экспресс не зашёл, мля🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂🤣!!!!!!!!! Как и все предыдущие!!!!!