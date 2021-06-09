Евро-2020 стартует уже послезавтра! А сегодня нас ожидают товарищеские матчи сборных и очередной тур второго дивизиона Аргентины.

Мы собрали экспресс из популярных прогнозов пользователей Betting Insider на сегодняшние матчи.

⚡ Общий кэф – 4.73!

Вчерашний экспресс не зашел из-за ничьи сборной Польши. Но зато в комментариях Сергей Тюриков смог угадать исход трех матчей – у него зашел экспресс с кэфом 2.33. Это уже его вторая победа за последние три дня!





🖊️ Собери свой экспресс на сегодня в комментариях! Если он зайдет – завтра мы его покажем