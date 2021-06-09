Экспресс дня! Товарищеские матчи сборных + второй дивизион Аргентины = 4.73
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Евро-2020 стартует уже послезавтра! А сегодня нас ожидают товарищеские матчи сборных и очередной тур второго дивизиона Аргентины.
Мы собрали экспресс из популярных прогнозов пользователей Betting Insider на сегодняшние матчи.
- (21:45) Португалия – Израиль: ТБ (2,5) за 1.72.
- (22:00) «Атлетико» Гуэмес – «Вилья» Дальмине: П1 за 1.72.
- 10 июня (02:00) США – Коста Рика: П1 за 1.60.
⚡ Общий кэф – 4.73!
Вчерашний экспресс не зашел из-за ничьи сборной Польши. Но зато в комментариях Сергей Тюриков смог угадать исход трех матчей – у него зашел экспресс с кэфом 2.33. Это уже его вторая победа за последние три дня!
🖊️ Собери свой экспресс на сегодня в комментариях! Если он зайдет – завтра мы его покажем
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