Экспресс дня! ПФЛ + Примера Б Насьонал = 4.12
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Евро-2020 стартует уже завтра! А пока что ставим на матчи низших дивизионов России и Аргентины.
Мы собрали экспресс из популярных прогнозов пользователей Betting Insider на сегодняшние матчи.
⚡ Общий кэф – 4.12
(18:00) «Рязань» – «Сокол»: Обе забьют (да) за 1.66.
(18:00) «Металлург» Липецк – «Калуга»: П1 за 1.46.
(00:00) «Тигре» – «Эстудиантес» де Касерос: П1 за 1.70.
🏆 Кто победил в комментариях?
Вчера в комментариях точный экспресс собрал tiurikov-serega. У него зашел коэффициент 1.90!
🖊️ Напиши в комментариях свой экспресс на сегодня! Если он зайдет – мы его покажем завтра
Комментарии
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Сергей Тюриков5
43.5% WR-5.86% ROI
Сергей Тюриков5
43.5% WR-5.86% ROI
Сергей Тюриков5
43.5% WR-5.86% ROI