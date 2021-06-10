Betting Insider

Экспресс дня! ПФЛ + Примера Б Насьонал = 4.12

автор Сергей Рябкин

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Евро-2020 стартует уже завтра! А пока что ставим на матчи низших дивизионов России и Аргентины.

Мы собрали экспресс из популярных прогнозов пользователей Betting Insider на сегодняшние матчи.

⚡ Общий кэф – 4.12

(18:00) «Рязань» – «Сокол»: Обе забьют (да) за 1.66.

(18:00) «Металлург» Липецк – «Калуга»: П1 за 1.46.

(00:00) «Тигре» – «Эстудиантес» де Касерос: П1 за 1.70.

🏆 Кто победил в комментариях?

Вчера в комментариях точный экспресс собрал tiurikov-serega. У него зашел коэффициент 1.90!


🖊️ Напиши в комментариях свой экспресс на сегодня! Если он зайдет – мы его покажем завтра


Комментарии
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Сергей Тюриков5
43.5% WR-5.86% ROI
Экспресс: кф. 2
1.) Рязань-Сокол т. м. 4 кф. 1.34
2.) Металлург Липецк-Калуга т. м. 4.5 кф. 1.25
3.) Тигре-Эстудиантес т. б. 1.5 кф. 1.41
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Сергей Тюриков5
43.5% WR-5.86% ROI
Экспресс: кф. 2
1.) Рязань-Сокол т. м. 4 кф. 1.134(поправочка от предыдущего комментария так как ошибся за место 1.134 поставил 1.34) 
2.) Металлург Липецк-Калуга т. м. 4.5 кф. 1.25
3.) Тигре-Эстудиантес т. б. 1.5 кф. 1.41
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Сергей Тюриков5
43.5% WR-5.86% ROI
Очень рад что уже хет-трик зашел(три дня подряд проходят коэффициенты 4,2,2) 
Надеюсь что сегодня снова пройдет и будет покер!!
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