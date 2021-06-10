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Евро-2020 стартует уже завтра! А пока что ставим на матчи низших дивизионов России и Аргентины.

Мы собрали экспресс из популярных прогнозов пользователей Betting Insider на сегодняшние матчи.

⚡ Общий кэф – 4.12

(18:00) «Рязань» – «Сокол»: Обе забьют (да) за 1.66.

(18:00) «Металлург» Липецк – «Калуга»: П1 за 1.46.

(00:00) «Тигре» – «Эстудиантес» де Касерос: П1 за 1.70.

🏆 Кто победил в комментариях?

Вчера в комментариях точный экспресс собрал tiurikov-serega. У него зашел коэффициент 1.90!





🖊️ Напиши в комментариях свой экспресс на сегодня! Если он зайдет – мы его покажем завтра



