Экспресс дня! Евро 2020 + товарищеские матчи = 8.68
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Евро-2020 стартует уже сегодня! Также пройдет насколько товарищеских матчей сборных.
Мы собрали экспресс из популярных прогнозов наших пользователей в матч-центре.
⚡ Общий кэф – 8.68
(20:00) Косово – Гамбия: П1 за 2.91.
(22:00) Турция – Италия: П2 за 1.57.
(22:30) Тунис – Алжир: ТБ (2) за 1.90.
🏆 Кто победил в комментариях?
Вчера точный экспресс вновь собрал Сергей Тюриков. Это уже его третья победа подряд!
🖊️ Напиши свой экспресс в комментариях! Если он зайдет – завтра мы его покажем
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Витальджон
37.3% WR-11.15% ROI
Сергей Ходосевич2
0% WR0% ROI
Хонгор Манджиев1
44.1% WR-0.73% ROI
Сергей Тюриков5
43.6% WR-5.71% ROI
erlan.allabergenov
48.6% WR-0.52% ROI