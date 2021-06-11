Евро-2020 стартует уже сегодня! Также пройдет насколько товарищеских матчей сборных.

Мы собрали экспресс из популярных прогнозов наших пользователей в матч-центре.

⚡ Общий кэф – 8.68

(20:00) Косово – Гамбия: П1 за 2.91.

(22:00) Турция – Италия: П2 за 1.57.

(22:30) Тунис – Алжир: ТБ (2) за 1.90.

🏆 Кто победил в комментариях?

Вчера точный экспресс вновь собрал Сергей Тюриков. Это уже его третья победа подряд!





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