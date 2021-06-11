Betting Insider

Экспресс дня! Евро 2020 + товарищеские матчи = 8.68

автор Михаил Даньшин

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Евро-2020 стартует уже сегодня! Также пройдет насколько товарищеских матчей сборных.

Мы собрали экспресс из популярных прогнозов наших пользователей в матч-центре.

⚡ Общий кэф – 8.68

(20:00) Косово – Гамбия: П1 за 2.91.

(22:00) Турция – Италия: П2 за 1.57.

(22:30) Тунис – Алжир: ТБ (2) за 1.90.

🏆 Кто победил в комментариях?

Вчера точный экспресс вновь собрал Сергей Тюриков. Это уже его третья победа подряд!


🖊️ Напиши свой экспресс в комментариях! Если он зайдет – завтра мы его покажем

Комментарии
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Витальджон
37.3% WR-11.15% ROI
Косово-Гамбия Х. Турция-Италия П2. Тунис-Алжир Х
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Сергей Ходосевич2
0% WR0% ROI
Косово-Гамбия 1x,, Турция-Италия ф1(+1,5), Тунис-Алжир - оз
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Хонгор Манджиев1
44.1% WR-0.73% ROI
1 ОБЗ
2 П2 И ТБ1, 5
2 Х2
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Сергей Тюриков5
43.6% WR-5.71% ROI
это уже четвертая победа подряд вроде покер
1 день кф. 4(округляю) 
2 день кф. 2
3.день кф. 2
4.день кф. 2
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erlan.allabergenov
48.6% WR-0.52% ROI
Косово гамбия 1х тот 1.5 бол
Тунис алжир обз
Турция италия фора1 2.5
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