Вот и стартовал Чемпионат Европы! Как вам матч-открытие? На кого ставили? Сегодня нас с вами ждет второй игровой день на Евро-2020, в котором свой путь начнет сборная России!

Мы взяли популярные ставки пользователей Betting Insider и собрали из них экспресс на субботу!

🔥 Общий кэф – 5.80!

В нашем вчерашнем экспрессе сыграли 2 события из трех, и еще одно закончилось возвратом. Однако в комментариях оказался победитель! У каппера Сергей Тюриков5 зашел экспресс четвертый подряд! Вот его купон:

Согласитесь сегодняшним экспрессом или соберете свой?