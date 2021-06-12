Экспресс дня! Ставим на Евро 2020 с кэфом 5.80!
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Вот и стартовал Чемпионат Европы! Как вам матч-открытие? На кого ставили? Сегодня нас с вами ждет второй игровой день на Евро-2020, в котором свой путь начнет сборная России!
Мы взяли популярные ставки пользователей Betting Insider и собрали из них экспресс на субботу!
🔥 Общий кэф – 5.80!
- (16:00) Уэльс – Швейцария: П2 за 2.22.
- (19:00) Дания – Финляндия: П1 за 1.47.
- (22:00) Бельгия – Россия: П1 за 1.78.
В нашем вчерашнем экспрессе сыграли 2 события из трех, и еще одно закончилось возвратом. Однако в комментариях оказался победитель! У каппера Сергей Тюриков5 зашел экспресс четвертый подряд! Вот его купон:
- Косово 1:0 Гамбия: ОЗ: Нет
- Турция 0:3 Италия: ТМ (4,5)
- Тунис 0:2 Алжир: ТМ (3,5). Общий кэф – 2.00!
Согласитесь сегодняшним экспрессом или соберете свой?
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