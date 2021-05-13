Сегодня вечером мы узнаем победителя Кубка Германии, а также нас ждет перенесенный матч «Ман Юнайтед» и «Ливерпуля». Кроме того посмотрим, сможет ли «Реал» обойти «Барселону».

Мы взяли популярные ставки пользователей Betting Insider и собрали из них экспресс на вторник!

🔥 Общий кэф – 10.89!

Как думаете, зайдет сегодняшний экспресс?

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