Финал Кубка Германии и принципиальный матч в АПЛ! Экспресс на четверг с кэфом 10.89
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Сегодня вечером мы узнаем победителя Кубка Германии, а также нас ждет перенесенный матч «Ман Юнайтед» и «Ливерпуля». Кроме того посмотрим, сможет ли «Реал» обойти «Барселону».
Мы взяли популярные ставки пользователей Betting Insider и собрали из них экспресс на вторник!
🔥 Общий кэф – 10.89!
- (21:45) «Лейпциг» – «Боруссия» Д: П2 за 2.61.
- (22:15) «МЮ» – «Ливерпуль»: П1 за 2.96.
- (23:00) «Гранада» – «Реал» М: П2 за 1.41.
Как думаете, зайдет сегодняшний экспресс?
📝 Пишите в комментариях свой вариант на сегодня!
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