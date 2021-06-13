Экспресс на Евро-2020! Общий коэффициент – 4.44
🎁 Winline дарит 1000 рублей к Евро-2020!
Евро-2020 продолжается! Сегодня пройдут матчи в группе С и группе D. Мы собрали экспресс из прогнозов пользователей Betting Insider на сегодняшние матчи.
🔥 Общий кэф – 4.44!
(16:00) Англия – Хорватия: П1 за 1.56.
(19:00) Австрия – Северная Македония: П1 за 1.79.
(22:00) Нидерланды – Украина: П1 за 1.59.
Кто победил в комментариях?
Из-за непредсказуемого результата матча Дания – Финляндия (0:1), вчера в комментариях никто не смог собрать победный экспресс.
Собери в комментариях свой экспресс! Если он зайдет – завтра мы его покажем
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Жека 48
37.5% WR-0.79% ROI
Томас Тюхель
57.4% WR5.06% ROI
Husniddin Isomiddinov
43.4% WR-18.06% ROI
Сергей Тюриков5
43.8% WR-5.7% ROI
Владимир Снегирев1
53.8% WR-7.99% ROI
👀Типчик👀
28.6% WR0.77% ROI
Александр Ханин1
0% WR0% ROI
Максим Борцов2
59.5% WR2.61% ROI
Сергей Кожухов
57.5% WR-1.77% ROI
Юра Буу
49.6% WR8.26% ROI