Betting Insider

Экспресс на Евро-2020! Общий коэффициент – 4.44

автор Сергей Рябкин

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Евро-2020 продолжается! Сегодня пройдут матчи в группе С и группе D. Мы собрали экспресс из прогнозов пользователей Betting Insider на сегодняшние матчи.

🔥 Общий кэф – 4.44!

(16:00) Англия – Хорватия: П1 за 1.56.

(19:00) Австрия – Северная Македония: П1 за 1.79.

(22:00) Нидерланды – Украина: П1 за 1.59.

Кто победил в комментариях?

Из-за непредсказуемого результата матча Дания – Финляндия (0:1), вчера в комментариях никто не смог собрать победный экспресс.

Собери в комментариях свой экспресс! Если он зайдет – завтра мы его покажем


Комментарии
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Жека 48
37.5% WR-0.79% ROI
Англия - Хорватия тб 1.5
Австрия - Св. Македония тб 1.5
Нидерланды - Украина тб 1.5
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Томас Тюхель
57.4% WR5.06% ROI
1)Англия-хорватия ОБЗ да
2)Австрия-северная македония ТБ(2,5)
3)Нидерланды-Украина П1
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Husniddin Isomiddinov
43.4% WR-18.06% ROI
англия-хорватия ОБЗ и ТБ 2.5
Австрия-северная Македония П1
Нидерланды- Украина и.тотал 1.5болше (1)
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Сергей Тюриков5
43.8% WR-5.7% ROI
Экспресс: кф. 2.15
1.Англия-Хорватия т. м. 4.5 кф. 1.068
2.Австрия-Северная Македония т. м. 4.5 кф. 1.032
3.Нидерланды-Украина о. з. -да кф. 1.95
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Владимир Снегирев1
53.8% WR-7.99% ROI
1. победа Англии.
2. 2х, македонцы не проиграют.
3. оз, согласен.
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👀Типчик👀
28.6% WR0.77% ROI
1)Англия-Хорватия П1
2)Австрия-Северная Македония ИТ1Б 1.5
3)Нидерланды-Украина ОБЗ
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Александр Ханин1
0% WR0% ROI
Англия-Хорватия Обе забьют да. Австрия-Северная Македония п1, Нидерланды-Украина обе забьют да.
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Максим Борцов2
59.5% WR2.61% ROI
Англия-Хорватия тб 2. Австрия-Северная Македония тб2. Нидерланды - Украина п1 и тб1.5
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Сергей Кожухов
57.5% WR-1.77% ROI
Украина Ф1.5
Хорватия Ф1.5
Австрия победа
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Юра Буу
49.6% WR8.26% ROI
Англия-Хорватия обе забьют да,
Австрия-Северная Македония обе забьют да+тб2.5б
Нидерланды-Украина Х2
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