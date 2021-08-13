Betting Insider

Экспресс дня! Ставим на национальные чемпионаты с кэфом 7.87

автор Данила Карзанов

Ставишь на сегодняшние матчи? Получи фрибет 1000 рублей от Winline!

Сегодня нас ждут первые матчи нового сезона АПЛ, Ла Лиги и Бундеслиги! На кого будете ставить?

Мы взяли лишь популярные ставки пользователей Betting Insider на еврокубковые матчи и собрали из них экспресс на пятницу.

🔥 Общий кэф – 7.87!

Вчерашний экспресс с кэфом 6.46 не зашел. 

Статистика последних 5 экспрессов: 1+, 4-.

В последних 5 баттлах побеждали:

😍 Губернатор от народа;

😍 Губернатор от народа;

😍 brat2211;

😍 brat2211;

😍 Губернатор от народа.

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Александр Градовцев
47.4% WR-4.15% ROI
Боруссия М-Бавария о. з. нет кф. 2.79
Валенсия-Хетафе о. з. да кф. 2.15
Брентфорд-Арсенал т. б. 2.5 кф. 2.02
Экспресс получается:12.11
Ответить