Экспресс дня! Ставим на национальные чемпионаты с кэфом 7.87
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Сегодня нас ждут первые матчи нового сезона АПЛ, Ла Лиги и Бундеслиги! На кого будете ставить?
Мы взяли лишь популярные ставки пользователей Betting Insider на еврокубковые матчи и собрали из них экспресс на пятницу.
🔥 Общий кэф – 7.87!
- (21:30) «Боруссия» М – «Бавария»: П2 за 1.69;
- (22:00) «Валенсия» – «Хетафе»: П1 за 2.48;
- (22:00) «Брентфорд» – «Арсенал»: П2 за 1.88.
Вчерашний экспресс с кэфом 6.46 не зашел.
Статистика последних 5 экспрессов: 1+, 4-.
В последних 5 баттлах побеждали:
😍 brat2211;
😍 brat2211;
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Александр Градовцев
47.4% WR-4.15% ROI