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Сегодня нас ждут первые матчи нового сезона АПЛ, Ла Лиги и Бундеслиги! На кого будете ставить?

Мы взяли лишь популярные ставки пользователей Betting Insider на еврокубковые матчи и собрали из них экспресс на пятницу.

🔥 Общий кэф – 7.87!

Вчерашний экспресс с кэфом 6.46 не зашел.

Статистика последних 5 экспрессов: 1+, 4-.

В последних 5 баттлах побеждали:

😍 Губернатор от народа;

😍 Губернатор от народа;

😍 brat2211;

😍 brat2211;

😍 Губернатор от народа.