Финалы кубков Италии и Франции, а также принципиальный матч в АПЛ! Экспресс на среду с кэфом 7.50
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Сегодня вечером мы узнаем победителей кубков Италии и Франции. Кроме того посмотрим, продолжит ли «Ливерпуль» борьбу за Лигу чемпионов.
Мы взяли популярные ставки пользователей Betting Insider и собрали из них экспресс на вторник!
🔥 Общий кэф – 7.50!
- (22:00) «Аталанта» – «Ювентус»: П2 за 2.94.
- (22:15) «Монако» – «ПСЖ»: ОЗ+ТБ (2,5) за 2.01.
- (22:15) «Бернли» – «Ливерпуль»: П2 за 1.27.
Как думаете, зайдет сегодняшний экспресс?
📝 Пишите в комментариях свой вариант на сегодня!
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