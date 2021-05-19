Сегодня вечером мы узнаем победителей кубков Италии и Франции. Кроме того посмотрим, продолжит ли «Ливерпуль» борьбу за Лигу чемпионов.

Мы взяли популярные ставки пользователей Betting Insider и собрали из них экспресс на вторник!

🔥 Общий кэф – 7.50!

Как думаете, зайдет сегодняшний экспресс?

📝 Пишите в комментариях свой вариант на сегодня!