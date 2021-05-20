Решающие матчи в испанской Сегунде и плей-офф в чемпионате Бельгии! Экспресс на среду с кэфом 5.57
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Топовые европейские лиги взяли паузу до выходных, однако в низших дивизионах есть свои интриги! В испанской Сегунде идет борьба за повышение в классе, а в чемпионате Бельгии – борьба за еврокубки.
Мы взяли популярные ставки пользователей Betting Insider и собрали из них экспресс на вторник!
🔥 Общий кэф – 5.57!
- (19:30) «Генк» – «Антверпен»: П1 за 1.88.
- (20:00) «Малага» – «Жирона»: П2 за 1.90.
- (22:30) «Райо Вальекано» – «Реал Овьедо»: П1 за 1.56.
Как думаете, зайдет сегодняшний экспресс?
📝 Пишите в комментариях свой вариант на сегодня!
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