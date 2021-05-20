Топовые европейские лиги взяли паузу до выходных, однако в низших дивизионах есть свои интриги! В испанской Сегунде идет борьба за повышение в классе, а в чемпионате Бельгии – борьба за еврокубки.

Мы взяли популярные ставки пользователей Betting Insider и собрали из них экспресс на вторник!

🔥 Общий кэф – 5.57!

Как думаете, зайдет сегодняшний экспресс?

📝 Пишите в комментариях свой вариант на сегодня!