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Решающие матчи в испанской Сегунде и плей-офф в чемпионате Бельгии! Экспресс на среду с кэфом 5.57

автор Юрий Еремичев

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Топовые европейские лиги взяли паузу до выходных, однако в низших дивизионах есть свои интриги! В испанской Сегунде идет борьба за повышение в классе, а в чемпионате Бельгии – борьба за еврокубки.

Мы взяли популярные ставки пользователей Betting Insider и собрали из них экспресс на вторник!

🔥 Общий кэф – 5.57!

Как думаете, зайдет сегодняшний экспресс?

📝 Пишите в комментариях свой вариант на сегодня!

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