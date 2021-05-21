Betting Insider

Экспресс на пятницу! Ла Лига + Лига 2 + Чемпионат Беларуси = 7.85

автор Алексей Шабалдин

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Из топ-чемпионатов сегодня будет задействована только Ла Лига. Из чемпионатов поскромнее –  Лига 2 и Чемпионат Беларуси

Мы взяли прогнозы пользователей Betting Insider на матчи пятницы и составили из них экспресс!

🔥 Общий кэф – 7.85!

Вчерашние прогнозы наших пользователей оказались верными. Повторили экспресс с кэфом 5.57? Признавайтесь в комментариях!

Напишите в комментариях свой экспресс! Если он сыграет – мы покажем его завтра

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Александр Челдышов
54.5% WR0.48% ROI
верю
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