Экспресс на пятницу! Ла Лига + Лига 2 + Чемпионат Беларуси = 7.85
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Из топ-чемпионатов сегодня будет задействована только Ла Лига. Из чемпионатов поскромнее – Лига 2 и Чемпионат Беларуси.
Мы взяли прогнозы пользователей Betting Insider на матчи пятницы и составили из них экспресс!
🔥 Общий кэф – 7.85!
- 18:15 «Шахтер» Солигорск – «Динамо» Минск: П1 за 2.32.
- 21:45 «Тулуза» – «Гренобль»: П1 за 1.82.
- 22:00 «Леванте» – «Кадис»: П1 за 1.86.
Вчерашние прогнозы наших пользователей оказались верными. Повторили экспресс с кэфом 5.57? Признавайтесь в комментариях!
Напишите в комментариях свой экспресс! Если он сыграет – мы покажем его завтра
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Александр Челдышов
54.5% WR0.48% ROI