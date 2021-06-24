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Евро-2020 взял небольшую паузу, так что сегодня ставим на чемпионаты Аргентины и Ганы.

Мы собрали экспресс из популярных прогнозов наших пользователей в матч-центре.

🔥 Общий кэф – 6.31!

Кто победил в комментариях?

Вчера победные экспрессы собрали сразу два пользователя – Александр Кучер6 и Самат Саматов2.

Соберешь в комментариях лучше? Если твой экспресс зайдет – завтра мы его покажем!