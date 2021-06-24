Экспресс дня на чемпионаты Аргентины и Ганы. Общий кэф – 6.31!
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Евро-2020 взял небольшую паузу, так что сегодня ставим на чемпионаты Аргентины и Ганы.
Мы собрали экспресс из популярных прогнозов наших пользователей в матч-центре.
🔥 Общий кэф – 6.31!
- (18:00) «Либерти» – «Ашанти Голд»: П1 за 1.70.
- (18:00) «Эбусуа Дуорфс» – «Интер Эллайс»: П1 за 1.58.
- (20:00) «Химнасия де Хухуй» – «Браун де Андроге»: П1 за 2.35.
Кто победил в комментариях?
Вчера победные экспрессы собрали сразу два пользователя – Александр Кучер6 и Самат Саматов2.
Соберешь в комментариях лучше? Если твой экспресс зайдет – завтра мы его покажем!
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