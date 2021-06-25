До плей-офф Евро-2020 остался один день. А пока что ставим на матчи азиатской ЛЧ и чемпионата Эстонии.

Мы собрали экспресс из прогнозов наших пользователей на главные события пятницы!

🔥 Общий кэф – 5.02!

Соберешь в комментариях лучше? Если твой экспресс зайдет – завтра мы его покажем!