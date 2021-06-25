Экспресс дня на чемпионат Эстонии и азиатскую ЛЧ. Общий кэф – 5.02!
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До плей-офф Евро-2020 остался один день. А пока что ставим на матчи азиатской ЛЧ и чемпионата Эстонии.
Мы собрали экспресс из прогнозов наших пользователей на главные события пятницы!
🔥 Общий кэф – 5.02!
- (17:00) «Ратчабури» – «Дарул Такзим»: П2 за 1.89.
- (18:00) «Таммека» – «Пайде»: П2 за 1.37.
- (19:00) «Чонбук Хендай Моторс» – «Чианграй Юнайтед»: П1 за 1.22.
- (20:00) «Флора» – «Нымме Калью»: П1 за 1.59.
Соберешь в комментариях лучше? Если твой экспресс зайдет – завтра мы его покажем!
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