Как вам вчерашний финал ЛЕ? На кого ставили?

Пока до финала ЛЧ еще пара дней, ставим на чемпионаты Румынии, Австрии и Серию Б!

Мы взяли популярные ставки пользователей Betting Insider и собрали из них экспресс на вторник!

🔥 Общий кэф – 10.95!

Вчерашний экспресс с кэфом 10.08 не зашел, к сожалению.

Статистика 5 последних экспрессов:

✅ 1 победа; ❌ 4 поражения.

Кто победил в комментариях?

Победного экспресса мы найти не смогли.

Соберите в комментариях свой экспресс! Если он сыграет – завтра мы его покажем