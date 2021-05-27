Чемпионат Румынии, Австрии и Серия Б! Экспресс на четверг с кэфом 10.95!
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Как вам вчерашний финал ЛЕ? На кого ставили?
Пока до финала ЛЧ еще пара дней, ставим на чемпионаты Румынии, Австрии и Серию Б!
Мы взяли популярные ставки пользователей Betting Insider и собрали из них экспресс на вторник!
🔥 Общий кэф – 10.95!
- (17:30) «Шепши» – «Ботошани»: П1 за 1.99.
- (20:00) «Аустрия» – «Вольфсберг»: П1 за 2.48.
- (22:30) «Венеция» – «Читтаделла»: П1 за 2.22.
Вчерашний экспресс с кэфом 10.08 не зашел, к сожалению.
Статистика 5 последних экспрессов:
✅ 1 победа; ❌ 4 поражения.
Кто победил в комментариях?
Победного экспресса мы найти не смогли.
Соберите в комментариях свой экспресс! Если он сыграет – завтра мы его покажем
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Жамбыл Али
0% WR0% ROI
Алексей Гимадеев
57.1% WR1.21% ROI
Витальджон
39.3% WR-6.4% ROI