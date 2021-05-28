Betting Insider

Экспресс на пятницу! Кэф 5.51 на чемпионаты Армении, Беларуси и Словакии

автор Юрий Еремичев

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До финала ЛЧ остался всего один день! А пока ставим на матчи чемпионатов Армении, Беларуси и Словакии!

Мы собрали экспресс из популярных прогнозов пользователей Betting Insider на сегодняшние матчи!

16:30. «Пюник» – «Урарту»: П2 за 2.30.

20:00«Жилина» – «ВиОн»: П1 за 1.28.

20:10. «Динамо» Минск – «Рух» Брест: П1 за 1.75.

💣 Общий кэф – 5.15!

В комментариях вчера никто не смог собрать победный экспресс! Исправите сегодня?

📝 Напиши в комментариях свой экспресс! Если он сыграет – завтра мы его покажем

Комментарии
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martsipan
0% WR0% ROI
Забыли написать, что за последние 5 дней ни один экспресс не зашёл))
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Сергей Клавдиев
0% WR-2% ROI
Вестерн v мельбурн жк тб 4
Кызылжар v тараз, тараз жк тб 2
Туран туркестан v жетысу угловых общий тотал 8 больше
100 процентов прохода
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Сергей Клавдиев
0% WR-2% ROI
Сергей КлавдиевВестерн v мельбурн жк тб 4 Кызылжар v тараз, тараз жк тб 2 Туран туркестан v жетысу угловых общий тотал 8 больше 100 процентов прохода
Первая ставка возврат
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Эдуард Пшебыльский1
0% WR0% ROI
Сомнения вызывает первый в списке, по мне там расход ничья
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Nik Nikalson
51.2% WR-0.41% ROI
не знаю не знаю... может быть первые два с ф0, а беларусь. это отдельный футбол... не предсказуем...
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Евгений Разинкин
0% WR-0.67% ROI
ничья, ничья и победа второй. думаю расклад будет таким. а экспресс из 3-х событий с кэфом. 5 это смешно.
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