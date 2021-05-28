Экспресс на пятницу! Кэф 5.51 на чемпионаты Армении, Беларуси и Словакии
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До финала ЛЧ остался всего один день! А пока ставим на матчи чемпионатов Армении, Беларуси и Словакии!
Мы собрали экспресс из популярных прогнозов пользователей Betting Insider на сегодняшние матчи!
16:30. «Пюник» – «Урарту»: П2 за 2.30.
20:00. «Жилина» – «ВиОн»: П1 за 1.28.
20:10. «Динамо» Минск – «Рух» Брест: П1 за 1.75.
💣 Общий кэф – 5.15!
В комментариях вчера никто не смог собрать победный экспресс! Исправите сегодня?
📝 Напиши в комментариях свой экспресс! Если он сыграет – завтра мы его покажем
Комментарии
Сначала старые
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martsipan
0% WR0% ROI
Сергей Клавдиев
0% WR-2% ROI
Сергей Клавдиев
0% WR-2% ROI
Сергей КлавдиевВестерн v мельбурн жк тб 4 Кызылжар v тараз, тараз жк тб 2 Туран туркестан v жетысу угловых общий тотал 8 больше 100 процентов прохода
Эдуард Пшебыльский1
0% WR0% ROI
Nik Nikalson
51.2% WR-0.41% ROI
Евгений Разинкин
0% WR-0.67% ROI