До финала ЛЧ остался всего один день! А пока ставим на матчи чемпионатов Армении, Беларуси и Словакии!

Мы собрали экспресс из популярных прогнозов пользователей Betting Insider на сегодняшние матчи!

16:30. «Пюник» – «Урарту»: П2 за 2.30.

20:00. «Жилина» – «ВиОн»: П1 за 1.28.

20:10. «Динамо» Минск – «Рух» Брест: П1 за 1.75.

💣 Общий кэф – 5.15!

В комментариях вчера никто не смог собрать победный экспресс! Исправите сегодня?

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