Экспресс на субботу! Финалы ЛЧ и плей-офф Чемпионшипа + Чемпионат Беларуси = 4.60!
🎁 Бонус до 1000 рублей – твой подарок к матчам дня от BetBoom!
Финал ЛЧ уже сегодня! В плей-офф Чемпионшипа тоже состоится свой финал! Кто станет чемпионом Европы, а кто выйдет в АПЛ? Пишите в комментариях!
Мы составили экспресс из прогнозов пользователей Betting Insider на сегодняшние матчи.
- (17:00) БАТЭ – «Славия» Мозырь: П1 за 1.25.
- (17:00) «Брентфорд» – «Суонси»: П1 за 1.87.
- (22:00) «Манчестер Сити» – «Челси»: П1 за 1.97.
Общий кэф – 4.60!
Вчерашний экспресс не зашел из-за поражения «Динамо» Минска. В комментариях тоже не было победного экспресса.
Соберете в комментариях экспресс лучше? Победный мы покажем завтра!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
ШОК! NEWS
66.7% WR0.11% ROI
Николай Никонов6
49.6% WR-7.45% ROI
Lenny Cavar47
48.4% WR-4.44% ROI
Kuk
53.5% WR4.71% ROI
sergej20061976
34.2% WR-11.41% ROI
Ilya Alexeev
58.9% WR-0.21% ROI
Дана Каримова
52.8% WR-3.83% ROI