Финал ЛЧ уже сегодня! В плей-офф Чемпионшипа тоже состоится свой финал! Кто станет чемпионом Европы, а кто выйдет в АПЛ? Пишите в комментариях!

Мы составили экспресс из прогнозов пользователей Betting Insider на сегодняшние матчи.

(17:00) БАТЭ – «Славия» Мозырь: П1 за 1.25.

(17:00) «Брентфорд» – «Суонси»: П1 за 1.87.

(22:00) «Манчестер Сити» – «Челси»: П1 за 1.97.

Общий кэф – 4.60!

Вчерашний экспресс не зашел из-за поражения «Динамо» Минска. В комментариях тоже не было победного экспресса.

Соберете в комментариях экспресс лучше? Победный мы покажем завтра!