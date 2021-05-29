Betting Insider

Экспресс на субботу! Финалы ЛЧ и плей-офф Чемпионшипа + Чемпионат Беларуси = 4.60!

автор Юрий Еремичев

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Финал ЛЧ уже сегодня! В плей-офф Чемпионшипа тоже состоится свой финал! Кто станет чемпионом Европы, а кто выйдет в АПЛ? Пишите в комментариях!

Мы составили экспресс из прогнозов пользователей Betting Insider на сегодняшние матчи.

  • (17:00) БАТЭ – «Славия» Мозырь: П1 за 1.25.
  • (17:00) «Брентфорд» – «Суонси»: П1 за 1.87.
  • (22:00) «Манчестер Сити» – «Челси»: П1 за 1.97.

Общий кэф – 4.60!

Вчерашний экспресс не зашел из-за поражения «Динамо» Минска. В комментариях тоже не было победного экспресса.

Соберете в комментариях экспресс лучше? Победный мы покажем завтра!

Комментарии
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ШОК! NEWS
66.7% WR0.11% ROI
батэ - Славия фора 1(-1,5)
Торпедо белаз- шахтер 1х
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Николай Никонов6
49.6% WR-7.45% ROI
не зайдет
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Lenny Cavar47
48.4% WR-4.44% ROI
Швейцария Россия п2, Манчестер Сити челси, п1, Германия Финляндия п2.
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Kuk
53.5% WR4.71% ROI
БАТЭ - СЛАВИЯ МОЗЫРЬ Т2,5Б
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sergej20061976
34.2% WR-11.41% ROI
Мси - Челси: П1-П2!!!!! 🤑🤑🤑🎊
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Ilya Alexeev
58.9% WR-0.21% ROI
Брентфорд П1
БАТЭ П1
Ман Сити Челси Х2
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Дана Каримова
52.8% WR-3.83% ROI
Славия п1.Суонси п.Манчестер Сити победа , и Челси п 1.или ничья .
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