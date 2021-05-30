Betting Insider

Экспресс дня! Сегунда + Чемпионат Беларуси = 10.23

автор Алексей Шабалдин

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Сегодня пройдет несколько матчей в Сегунде и Чемпионате Беларуси. Пользователи Betting Insider дали прогнозы на эти игры, а мы составили из них экспресс.

Общий кэф – 10.23!

Вчерашний экспресс не зашел из-за поражения «Сити» в финале ЛЧ. В комментариях победный экспресс составил Ilya Alexeev, у которого зашел кэф 4.39.


Соберете в комментариях свой экспресс? Если он зайдет – завтра мы его покажем!

Комментарии
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Толя Егерь
81.9% WR3.39% ROI
Картахена - Жирона П2
Динамо Брест - Энергетик БГУ - П1
Вольфсберг - Аустрия П1
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Betting Expert2107
0% WR0% ROI
 ********* Азаренко - Кузнецова тот.22,5  =1.38
 ********* Беларуссь - Швейцария (хок) ф.2 (-2) = 1.66
 ********* Финны - Латвия  (хок)    тот.м.******** -= 1.4
 ********* Италия - Канада (хок.)  ф.2  (-4,5)    = 1.36
 ********* Швейцария - США  (футбол) обезаб. =1.75
 ********************** кф.7,63   (по линии Бетсити)
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