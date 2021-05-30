Сегодня пройдет несколько матчей в Сегунде и Чемпионате Беларуси. Пользователи Betting Insider дали прогнозы на эти игры, а мы составили из них экспресс.

Общий кэф – 10.23!

Вчерашний экспресс не зашел из-за поражения «Сити» в финале ЛЧ. В комментариях победный экспресс составил Ilya Alexeev, у которого зашел кэф 4.39.





Соберете в комментариях свой экспресс? Если он зайдет – завтра мы его покажем!