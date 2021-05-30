Экспресс дня! Сегунда + Чемпионат Беларуси = 10.23
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Сегодня пройдет несколько матчей в Сегунде и Чемпионате Беларуси. Пользователи Betting Insider дали прогнозы на эти игры, а мы составили из них экспресс.
- (18:00) «Динамо» Брест – «Энергетик»: П1 за 1.79.
- (22:00) «Малага» – «Кастельон»: П1 за 1.88
- (22:00) «Алькоркон» – «Эспаньол»: П2 за 3.04.
Общий кэф – 10.23!
Вчерашний экспресс не зашел из-за поражения «Сити» в финале ЛЧ. В комментариях победный экспресс составил Ilya Alexeev, у которого зашел кэф 4.39.
Соберете в комментариях свой экспресс? Если он зайдет – завтра мы его покажем!
Комментарии
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