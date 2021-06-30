Матчи ⅛ финала Евро-2020 завершились! Как вам результаты? Пока до следующей стадии плей-офф есть несколько дней, ставим на чемпионаты Норвегии, Эстонии и Бразилии.

Мы взяли популярные ставки пользователей Betting Insider и собрали из них экспресс на среду!

🔥 Общий кэф – 3.67!

Вчерашний экспресс с кэфом 8.69 не зашел.

Однако в комментариях есть победители! Ими стали:

Согласитесь с сегодняшним экспрессом или соберете свой?