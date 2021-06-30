Экспресс дня! Ставим на чемпионаты Норвегии, Эстонии и Бразилии с кэфом 3.67!
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Матчи ⅛ финала Евро-2020 завершились! Как вам результаты? Пока до следующей стадии плей-офф есть несколько дней, ставим на чемпионаты Норвегии, Эстонии и Бразилии.
Мы взяли популярные ставки пользователей Betting Insider и собрали из них экспресс на среду!
🔥 Общий кэф – 3.67!
- (19:00) «Мольде» – «Стремсгодсет»: П1 за 1.32;
- (20:00) «Флора» – «Пайде»: П1 за 1.78.
- (22:00) «Форталеза» – «Шапекоэнсе»: П1: за 1.56.
Вчерашний экспресс с кэфом 8.69 не зашел.
Однако в комментариях есть победители! Ими стали:
Согласитесь с сегодняшним экспрессом или соберете свой?
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