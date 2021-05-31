Betting Insider

Экспресс на четвертьфиналы ЧЕ U-21! Общий коэффициент – 10.39

автор Юрий Еремичев

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Сегодня пройдут четвертьфинальные матчи Чемпионата Европы до 21 года. Пользователи Betting Insider оставили прогнозы на эти игры, а мы составили из них экспресс!

💣 Общий кэф – 10.39!

Вчера в комментариях никто не смог собрать победный экспресс. Исправите сегодня?

Напишите свой экспресс в комментариях! Если он зайдет – завтра мы его покажем

Комментарии
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Витальджон
39.4% WR-6.54% ROI
Испания U21-Хорватия U21 Ф1(-1). Нидерланды U21-Франция U21 П2. Дания U21-Германия U21 Х1. Португалия U21-Италия U21 X2
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