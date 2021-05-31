Экспресс на четвертьфиналы ЧЕ U-21! Общий коэффициент – 10.39
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Сегодня пройдут четвертьфинальные матчи Чемпионата Европы до 21 года. Пользователи Betting Insider оставили прогнозы на эти игры, а мы составили из них экспресс!
💣 Общий кэф – 10.39!
- (19:00) Нидерланды U-21 – Франция U-21: Обе забьют (да) за 1.81.
- (19:00) Испания U-21 – Хорватия U-21: П1 за 1.55.
- (22:00) Дания U-21 – Германия U-21: П2 за 1.89.
- (22:00) Португалия U-21 – Италия U-21: П1 за 1.96.
Вчера в комментариях никто не смог собрать победный экспресс. Исправите сегодня?
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Комментарии
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Витальджон
39.4% WR-6.54% ROI