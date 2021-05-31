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Сегодня пройдут четвертьфинальные матчи Чемпионата Европы до 21 года. Пользователи Betting Insider оставили прогнозы на эти игры, а мы составили из них экспресс!

💣 Общий кэф – 10.39!

Вчера в комментариях никто не смог собрать победный экспресс. Исправите сегодня?

Напишите свой экспресс в комментариях! Если он зайдет – завтра мы его покажем