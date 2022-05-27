Экспресс на финальные матчи ЛЧ и Кубка России с кэфом 2.95!
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Выходные подарят нам два финала: в субботу «Ливерпуль» и «Реал» разыграют между собой кубок Лиги чемпионов, а в воскресенье московские «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка России.
Мы собрали экспресс из ставок авторов Betting Insider на два этих матча:
🔥 Общий кэф – 2.95!
- 28.05, (22:00) «Ливерпуль» – «Реал»: ОЗ: Да за 1.65;
- 29.05, (17:00) «Спартак» – «Динамо»: ИТ1Б (1) за 1.79.
Зайдет ли экспресс? Пишите в комментариях свои варианты!
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