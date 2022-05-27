Betting Insider

Экспресс на финальные матчи ЛЧ и Кубка России с кэфом 2.95!

автор Николай Караман

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Выходные подарят нам два финала: в субботу «Ливерпуль» и «Реал» разыграют между собой кубок Лиги чемпионов, а в воскресенье московские «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка России.

Мы собрали экспресс из ставок авторов Betting Insider на два этих матча:

🔥 Общий кэф – 2.95!

Зайдет ли экспресс? Пишите в комментариях свои варианты!

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