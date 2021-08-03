Экспресс дня на матчи ЛЧ с кэфом 3.36 от редактора Betting Insider

Капперы, всем привет! Сегодня нас ждут первые матчи третьего раунда квалификации ЛЧ.

Экспресс на матчи игрового дня от нашего новостного редактора Карзанова Данилы. Общий кэф – 3.36!

«Монако» показывает результативный футбол в последнее время. В прошлом сезоне Ковачу удалось стабилизировать команду и она нашла свою игру – быстрый и атакующий футбол с опытной полузащитой. Считаю, что «Монако» обыграет «Спарту» в гостях и сделает это через верх. Также ожидаю гол от «Спарты» – у монегасков до сих пор остались проблемы в обороне».



«Шахтер» – очень опытная команда, которая уже который год выступает в ЛЧ и радует капперов неожиданными победами в групповом этапе. Украинцы достойно выступают в каждом розыгрыше Лиги Чемпионов, есть длинная скамейка запасных и сильная атакующая линия. Думаю, что «Шахтер» как минимум не проиграет «Генку» в гостях».

Согласитесь с экспрессом или же соберете свой? Пишите в комментариях!