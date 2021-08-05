Экспресс дня на квалификационные матчи ЛЕ и Лиги Конференций с кэфом 3.94 от редактора Betting Insider

Капперы, всем привет! Сегодня нас ждут первые матчи третьего раунда квалификации ЛЕ и Лиги Конференций.

Экспресс на матчи игрового дня от нашего новостного редактора Карзанова Данилы. Общий кэф – 3.94!

«Селтик» переживает не лучшие времена на старте сезона. Шотландцы вылетели из квалификации ЛЧ, проиграв «Мидтьюлланду». Предсезонку тоже завалили, а в первом туре чемпионата Шотландии проиграли новичку лиги «Хартсу» –2:1. В последних 5-ти играх «Селтик» не победил ни в одной. Но забивал в 4 из 5 игр. У «Яблонца» дела идут по-иному: команда отлично провела предсезонку и стартовала в чемпионате Чехии с победы, но всё-таки проиграла во втором туре «Млада-Болеслав» (3:0). По статистике, команды забивают чуть ли не в каждом матче. Проблемы с обороной существуют у обеих команд, поэтому моя ставка на этом матч – обе забьют».



«Рубин» уверенно стартовал в РПЛ – в первых двух турах команда Слуцкого обыграла «Спартак» и тульский «Арсенал», при этом не пропустив ни одного гола. Также у Слуцкого есть опыт в еврокубках и в отборочных матчах. Я прогнозирую, что главный тренер «Рубина» сможет дать верные указания команде и выиграть поляков на выезде».



Согласитесь с экспрессом или же соберете свой? Пишите в комментариях!