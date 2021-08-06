Экспресс дня на Лигу 1 и РПЛ с кэфом 3.59 от редактора Betting Insider

Капперы, всем привет! Сегодня нас ждут первые матчи в Лиге 1, чемпионате Португалии и Чемпионшипе. Также стартует 3-й тур РПЛ – «Уфа» сыграет с «Локо».

Экспресс на матчи игрового дня от нашего новостного редактора Карзанова Данилы. Общий кэф – 3.59!

«Локо», несмотря на скандалы и неожиданный уход Крыховяка из команды, круто начал сезон. У команды две победы – одна против «Арсенала,», а другая в дерби против ЦСКА. Активно забивают Смолов и Жемалетдинов – «Локо» забил 5 голов за две игры. У москвичей до сих пор проблемы в обороне, но с атакой дела идут куда лучше.



«Уфа» в кризисе: у команды мало денег, она играет в пассивный футбол и практически не создаёт моментов. Считаю, что хоть у «Локо» и были трудности в очных матчах в гостях, то в этой встрече москвичи смогут обыграть хозяев».



«Монако» классно начал свой евросезон – монегаски не выезде обыграли «Спарту» (2:0) в третьем квалификационном раунде ЛЧ. Задел на выход в решающий раунд они уже сделали, можно потратить силы и на первый тур в чемпионате. «Монако» принимает дома «Нант» – середняк Лиги 1. У хозяев потрясающая статистика против гостей – 6 очных побед подряд.



Да, «Монако» через несколько дней играть ответный матч в ЛЧ, но я прогнозирую, что монегаски одержат уверенную победу на домашнем стадионе».



Согласитесь с экспрессом или же соберете свой? Пишите в комментариях!