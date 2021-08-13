Экспресс дня на АПЛ и Бундеслигу с кэфом 3.08 от редактора Betting Insider
Капперы, всем привет! Сегодня нас ждут матчи-открытия в национальных чемпионатах и начало уикенда в европейском футболе.
Экспресс на матчи игрового дня от нашего новостного редактора Карзанова Данилы. Общий кэф – 3.08! Сегодня рассмотрим матчи АПЛ и Бундеслиги.
(21:30) «Боруссия» М – «Бавария». Ставка: ОЗ: Да + ТБ (2,5) за 1.65.
«Бундеслига вернулась – и это не может не радовать. Одна из самых забивных лиг снова будет удивлять верховыми матчами и перестрелками, несмотря на статус игры. По статистике, встречи «Боруссии» М и «Баварии» всегда выходят результативными (последняя встреча в Бундеслиге закончилась 6:0 в пользу «Баварии»). Последние два матча дома «Боруссия» выиграла у «Баварии», так что не думаю, что мюнхенцам будет легко. Но ставлю на то, что это будет верховой матч».
(22:00) «Брентфорд» – «Арсенал». Ставка: П2 за 1.87.
«Вот и стартует АПЛ! «Арсенал» начало сезона чаще проваливает, чем набирает очки. У лондонцев, обычно, активность начинается только во второй половине сезона. Но здесь у команды Артеты нет проблем: все основные игроки в строю, защита укреплена Уайтом из «Брайтона», так еще и первый тур будет сыгран с новичком АПЛ. Считаю, что «Арсенал» начнет новый сезон с победы на классе в гостях».
Вчерашний экспресс от редактора не сыграл.
Статистика экспрессов редактора: 0+, 5-.