4 августа в 21:00 (МСК) «Ференцварош» в домашнем матче сыграет с пражской «Славией». Встреча состоится в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором команды проведут первый матч. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

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«Ференцварош»: форма, ставки и прогноз

Венгерский «Ференцварош» начал свой путь с первого раунда квалификации в розыгрыше Лиги Чемпионов сезона 2021/22. На этой стадии «Ференцварош» по сумме двух встреч уверенно выиграл (6:1) клуб из Косово: «Приштина». Во втором ответном матче хет-триком у венгерцев отметился Узуни.

Во втором раунде венгерцы без особых проблем прошли литовский «Жальгирис». В первом матче, на домашней арене, добыта сухая победа (2:0), еще в первой тайме по голу забили: Узуни и Нген. Во второй ответной встрече в гостях венгерцы обыграли соперника (3:1), где дублем отметился Ммаэ и одним голом Мак.

В конце июля стартовал Чемпионат Венгрии, где в первом туре «Ференцварош» на домашнем полу уступил клубу «Кишварда» (1:2). Пропустив два мяча, хозяева смогли только отыграть один мяч на 79 минуте с пенальти.

В составе команды все в строю, травмированных игроков нет. Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

На победу «Ференцвароша» пользователи нашего сайта оставили 18% прогнозов – вторая по популярности ставка среди наших капперов.

Победу «Ференцвароша» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 3.20. Хороший кэф дают на событие 1X, вы можете поставить на него за 1.57.

«Славия»: форма, ставки и прогноз

Чешская «Славия» в первых двух раундах квалификации в Лиге Чемпионов сезона 2021/22 не принимала. А сразу же попала в третий раунд квалификации в турнире. А в сезоне 2020/21 чешский коллектив в квалификации ЛЧ вылетел от датского «Мидтьюлланда» по сумме двух встреч проиграв (1:4). После вылета из ЛЧ команда прошла в четвертьфинал Лиги Европы, проиграв там «Арсеналу» по сумме двух игр (5:1). До этого из турнира они выбили «Лестер» и «Рейнджерс».

В Чемпионате Чехии пражская «Славия» идет на второй позиции, имея в активе 6 очков в двух играх, взяв две победы. В первом туре с минимальным счетом был обыгран в гостях (1:0) «Фастав», единственный мяч забил на 70 минуте Кухта. А во втором туре в гостях взяли в верх над клубом «Теплице» (3:1), хет-трик записал на свой счет Шранц, он как открыл счет, так и поставил последним точку в матче.

«Славии» из-за проблем со здоровьем не смогут помочь Ховорка, провод и Шранц Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

На победу чешской команды капперы нашего сайта сделали большинство прогнозов, а именно 31%.

На победу «Славии» в БК Pin-Up.ru дают кэф 2.32. Неплохой кэф дают на X2 за 1.32 – неплохой вариант закинуть событие в экспресс ставку.

«Ференцварош» – «Славия» Прага: счет в последних матчах





И «Ференцварош» и «Славия» в последних пяти матчах отличалась в каждом из них. На то, что обе команды забьют дают отличный кэф в Pin-Up.ru, за 1.85.



У венгерской команды в пяти последних сыгранных встречах было минимум 2 гола за время матча, а в четырех из них было больше двух. У чешского коллектива в последних пяти играх только в одном матче было меньше двух голов. Pin-Up.ru предлагает отличный кэф 1.65 на событие «ТБ (2)»

Очных встреч у команд за футбольную историю последних пяти лет не было.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Из букмекеров транслировать матч будет БК «Париматч». Чтобы смотреть трансляции в «Париматч», нужно иметь верифицированный счет в данной БК.

Автор прогноза: Денис Антипов