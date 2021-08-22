24 Августа в 22:00 (МСК) состоится матч финального квалификационного этапа Лиги Чемпионов УЕФА, в котором венгерский «Ференцварош» на своем поле примет швейцарский «Янг Бойз».

Аналитики Pin-Up дают следующие котировки на исход победителя данного противостояния:

Победа «Ференцварош» ─ 3.40;

Ничейный исход ─ 3.80;

Победа «Янг Бойз» ─ 1.97.

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«Ференцварош»: форма, ставки и прогноз

Венгерский клуб крайне удачно продвигался в своей отборочной кампании этого сезона Лиги чемпионов: семь побед и лишь два поражения.

К слову, последнее поражение «Ференцварош» потерпел от своего сегодняшнего соперника (гостевое поражение 2:3). Такой счет при старом формате Лиги чемпионов более чем устраивал бы венгерскую команду. Однако с этого года ситуация изменилась (речь идет о правиле «выездного гола», который при общем равенстве в счете по сумме двух встреч давал преимущество).

К данной «реформе» можно отнестись по-разному. Одни эксперты отмечают ее крайнюю полезность и эффективность. Другие, напротив, считают, что «правило выездного гола» было особенное, и убирать его было нельзя.

В любом случае, сейчас бы это правило точно сыграло на руку «Ференцварошу».

В Чемпионате Венгрии команда стартовала неоднозначно: 1 победа и 1 поражение. Причем проиграли прямому конкуренту в борьбе за чемпионские медали, а именно, «Кишварде» (1:2).

Однако к данному поражению не стоит относиться с полной серьезностью. Дело в том, что Лига чемпионов является важнейшей задачей для любой команды. И речь здесь не только в статусе (что, безусловно, имеет место быть), но и в финансовой подоплеке.

Наши пользователи не имеют единодушного мнения касаемо этого противостояния. Мнения разделились: 50 на 50. Например, пользователь с ником Serg Lam считает, что победу одержит именно венгерский клуб:

К сожалению, каппер никак не аргументировал выбор данного исхода. Однако чуть выше мы определили, какие мотивационные моменты есть у венгерской команды, чтобы одержать победу в данном матче.



Аналитики букмекерской конторы Pin-Up предлагают на победу «Ференцвароша» коэффициент 3.4; Если вы думаете, что «Ференцварош» не проиграет данный матч, то ставка «1х» за коэффициент 1.78 будет для вас хорошим выбором.

«Янг Бойз»: форма, ставки и прогноз

Швейцарский клуб одержал крайне непростую домашнюю победу в первой игре. Сценарий матча складывался не в пользу «Янг Бойз». Команда лишилась одного из футболистов уже на 25-ой минуте (красная карточка). Казалось, что игра потеряна и ждать победы не стоит. Однако тренерский штаб сумел адаптировать игру так, что игра в меньшинстве не стала проблемой для «Янг Бойз». Швейцарский клуб в итоге сумел одержать волевую победу.

Если говорить о Швейцарском Чемпионате, то у «Янг Бойз» крайне неприятная ситуация. За три матча данный коллектив сумел одержать лишь одну победу. В двух других играх была зафиксирована ничья, а также поражение.

На такой ранней стадии турнира, конечно, рано говорить о кризисе внутри команды. Возможно, что на результаты клуба повлияло такое раннее выступление в Лиги чемпионов. Плюс не будем забывать, что старт сезона крайне тяжелое время для футболистов. Физическое состояние оставляет желать лучшего. «Янг Бойз» играет в двух турнирах, поэтому стоит думать, что состояние игроков этой команды находится не на самом лучшем уровне.

Команда из Швейцарии крайне любопытная. Дело в том, что «Янг Бойз» достаточно много забивает, при этом пропускает так же немало. Такая закономерность преследует команду не только в Лиги чемпионов, но и во внутреннем первенстве.

Стоит также сказать о том, что достаточное большое количество футболистов швейцарской команды находится в лазарете. В ответной игре с «Ференцварош» точно не смогут помочь «Янг Бойз» следующие футболисты: Лаупер (травма), Лустенбергер (травма ахилла), Хефти (красная карточка), фон Балльмос (травма). Помимо этого остается непонятным примут ли участие в матче еще ряд футболистов: Монтейру (удар), Нсаме (мышечная травма).

Список травмированных есть и у «Ференцвароша», но он значительно меньше, чем у швейцарского коллектива.

Однако хочется отметить, что у «Янг Бойз» мотивация схожа с мотивацией их сегодняшних соперников. Лига чемпионов дает дополнительное финансирование, которое можно использовать на развитие инфраструктуры команды, покупку футболистов и так далее. Для команд из чемпионатов, которые не являются ведущими, это большая роскошь.

Несмотря на это, пользователи нашего сайта не рискуют заигрывать чистую победу швейцарской команды.

Аналитики Pin-Up на победу «Янг Бойз» дают коэффициент 1.97.

Так же хорошим вариантом для ставки будет Фора (0) «Янг Бойз» за коэффициент 1.48 от Pin-Up.

«Ференцварош» — «Янг Бойз»: последние матчи команд

Последние матчи команд показывают, что довольно часто ставка «Обе команды забьют – да» проходит и у тех и у других. В букмекерской конторе Pin-Up вы можете заиграть данное событие за коэффициент 1.39.



Если вы считаете, что событие «обе команды забьют – нет» произойдет, то аналитики Pin-Up предлагают на него коэффициент 2.80.

Для любителей оригинальных ставок есть отличное предложение: «Победа «Янг Бойз» и тотал больше 2,5» на Pin-Up данный исход оценивается коэффициентом 2.50.

Где посмотреть онлайн-трансляцию матча?

Матч «Ференцварош» – «Янг Бойз» можно будет посмотреть на канале «Матч Футбол 1», а также на сайте Sportbox.ru. Трансляция начнется 18 августа в 21:45, сама встреча в 22:00.

Автор прогноза: Олег Фролов (fro1ov)