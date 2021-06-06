В финале ЧМ-2021 сыграют Финляндия и Канада, а 3-е место разыграют США и Германия

Сегодня последний день ЧМ-2021 по хоккею. В финале турнира сборная Финляндии сыграет с Канадой, а США и Германия встретятся в матче за 3-е место.

Букмекеры назвали фаворитов

🏆 Финал

(20:15) 🇫🇮 Финляндия (2.49) – Канада 🇨🇦 (2.55)

🥉 Матч за 3-е место

(15:15) 🇺🇸 США (1.76) – Германия 🇩🇪 (3.75)

Оба матча пройдут на «Арена-Рига» в Латвии.

Напомним, что сборная России вылетела в четвертьфинале ЧМ-2021, проиграв по буллитам сборной Канаде.