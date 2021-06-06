В финале ЧМ-2021 сыграют Финляндия и Канада, а 3-е место разыграют США и Германия
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Сегодня последний день ЧМ-2021 по хоккею. В финале турнира сборная Финляндии сыграет с Канадой, а США и Германия встретятся в матче за 3-е место.
Букмекеры назвали фаворитов
🏆 Финал
(20:15) 🇫🇮 Финляндия (2.49) – Канада 🇨🇦 (2.55)
🥉 Матч за 3-е место
(15:15) 🇺🇸 США (1.76) – Германия 🇩🇪 (3.75)
Оба матча пройдут на «Арена-Рига» в Латвии.
Напомним, что сборная России вылетела в четвертьфинале ЧМ-2021, проиграв по буллитам сборной Канаде.