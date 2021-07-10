11 июля в 03:00 мск состоится финальный матч Кубка Америки. В этом году в нем сыграют Аргентина и Бразилия. Кто победит?

Сможет ли Месси наконец взять трофей со сборной? Или же Неймар снова станет обладателем Кубка Америки? Мы собрали для вас лучшие тренды на этот матч!

Топ-5 трендов на матч Аргентина – Бразилия

Бразилия победила в 13 из 14 последних официальных матчей. Их победа в этом матче оценивается кэфом 2.27 ;

из последних официальных матчей. Их победа в этом матче оценивается кэфом ; Как минимум 2 гола забивалось в 16 из 17 последних официальных личных встреч. Поставить на ТБ (1,5) можно с кэфом 1.54 ;

гола забивалось в из последних официальных личных встреч. Поставить на ТБ (1,5) можно с кэфом ; Сборная Аргентины забивает минимум 1 мяч в 13 матчах кряду. Кэф на ИТБ (0,5) – 1.67 ;

мяч в матчах кряду. Кэф на ИТБ (0,5) – ; Ставка «ОЗ: Нет» сыграла в 5 последних очных матчах. На повторение этого тренда и в этом матче предлагают кэф 1.59 ;

последних очных матчах. На повторение этого тренда и в этом матче предлагают кэф ; Бразилия забивала как минимум 2 гола в 6 из 10 последних матчей. 2 гола бразильцев в этом матче идут с коэффициентом 2.68.

Кроме того, букмекеры предлагают линию на голы Неймара и Месси в этом матче. Гол бразильца оценивается кэфом 2.50, результативный удар аргентинца идет с кэфом 2.70.

А кто забьет больше:

Неймар – 3.35 ;

; Месси – 3.92 ;

; Оба забьют равное количество голов – 1.86.

Напомним, что Аргентина в полуфинале обыграла Колумбию (1:1 в основное время, 3:2 по пен.), а сборная Бразилии оказалась сильнее Перу (1:0).

Действующим победителем турнира является Бразилия. В случае успеха в завтрашнем матче, этот трофей станет для них уже десятым.

Кто возьмет трофей? А какие из трендов зайдут? Напишите свое мнение!