«ОЗ: Нет» + победа Бразилии: тренды на финал Кубка Америки
Ставите на Кубок Америки? BetBoom дарит бонус до 1000 рублей на этот матч!
11 июля в 03:00 мск состоится финальный матч Кубка Америки. В этом году в нем сыграют Аргентина и Бразилия. Кто победит?
Сможет ли Месси наконец взять трофей со сборной? Или же Неймар снова станет обладателем Кубка Америки? Мы собрали для вас лучшие тренды на этот матч!
Топ-5 трендов на матч Аргентина – Бразилия
- Бразилия победила в 13 из 14 последних официальных матчей. Их победа в этом матче оценивается кэфом 2.27;
- Как минимум 2 гола забивалось в 16 из 17 последних официальных личных встреч. Поставить на ТБ (1,5) можно с кэфом 1.54;
- Сборная Аргентины забивает минимум 1 мяч в 13 матчах кряду. Кэф на ИТБ (0,5) – 1.67;
- Ставка «ОЗ: Нет» сыграла в 5 последних очных матчах. На повторение этого тренда и в этом матче предлагают кэф 1.59;
- Бразилия забивала как минимум 2 гола в 6 из 10 последних матчей. 2 гола бразильцев в этом матче идут с коэффициентом 2.68.
Кроме того, букмекеры предлагают линию на голы Неймара и Месси в этом матче. Гол бразильца оценивается кэфом 2.50, результативный удар аргентинца идет с кэфом 2.70.
А кто забьет больше:
Напомним, что Аргентина в полуфинале обыграла Колумбию (1:1 в основное время, 3:2 по пен.), а сборная Бразилии оказалась сильнее Перу (1:0).
Действующим победителем турнира является Бразилия. В случае успеха в завтрашнем матче, этот трофей станет для них уже десятым.
Кто возьмет трофей? А какие из трендов зайдут? Напишите свое мнение!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Кук зе бук
75.7% WR-1.19% ROI