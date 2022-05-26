Финал ЛЧ-2021/22: пятая победа «Реала» в ЛЧ за 8 лет или реванш «Ливерпуля»?

28 мая в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22 сыграют «Ливерпуль» и «Реал». Болельщики получили по 20 тысяч мест на игру с обеих сторон — это ⅓ от общей вместимости стадиона (75 тысяч зрителей). Встреча состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс», начало – в 22:00 (по мск).

Изначально финал ЛЧ должна была принять петербургская «Газпром Арена», но санкции в отношении российского футбола коснулись и места проведения решающего матча главного еврокубка. В марте УЕФА объявила о переносе игры в столицу Франции.

Обслужит финал ЛЧ судейская бригада из Франции во главе с Клеманом Турпеном.

Перед сезоном ЛЧ «Ливерпуль» был вне топ-5 фаворитов турнира

Факты:

– У «Ливерпуля» больше всего побед в ЛЧ среди английских клубов (6)

– «Ливерпуль» в третий раз выходит в финал ЛЧ за последние пять лет

«Ливерпуль» котировался перед началом сезона за пределами первой пятерки фаворитов турнира. В некоторых конторах победу мерсисайдцев в ЛЧ можно было взять за 10.00, что было даже меньше, чем у «МЮ» (9.00).

«Ливерпуль» прошел групповой этап на одном дыхании. Аналитики называли четверку с «Атлетико», «Миланом» и «Порту» – «группой смерти». Но команда Клоппа выступила уверенно – 6 побед и первое место.

В 1/8 финала «Ливерпуль» прошел «Интер» (2:0; 0:1). В четвертьфинале обыграли «Бенфику» (3:1; 3:3). В полуфинале «Ливерпуль» получил в соперники «Вильярреал», неожиданно прошедший ранее «Баварию». В Англии мерсисайдцы уверенно победили 2:0, но в ответной встрече заставили своих фанатов понервничать. После первого тайма «Вильярреал» вел 2:0, а у гостей почти ничего не получалось в атаке. Перед началом второго тайма победа «Вильярреала» выглядела очень реальной:

кэф на «Вильярреал» достигал 1.19 ;

; на камбэк «Ливерпуля» давали 12.70.

Гости некоторое время приходили в себя, а в середине второго тайма почти за десять минут разрушили мечты испанцев. Итог матча – 3:2 в пользу «Ливерпуля».

Тьяго, Фабиньо и Гомес не сыграют?

«Ливерпуль» имел шансы взять четыре трофея в этом сезоне. «Красные» выиграли оба Кубка внутри страны, оба раза обыграв в финалах по пенальти «Челси». Но в АПЛ упустили титул на финише, сыграв вничью в домашней встрече 36 тура с «Тоттенхэмом» (1:1). В итоге «Ливерпулю» не хватило всего одного балла до «Сити», хотя реальные шансы сохранялись вплоть до последних минут заключительного тура – команда Гвардиолы отыгралась с 0:2 у «Астон Виллы» (3:2).





14 мая по ходу финала Кубка Лиги «Ливерпуль» лишился сразу двух лидеров Салаха и Ван Дейка. Нидерландец пропустил следующие два матча мерсисайдцев, а Салах уже вышел на замену с «Вулверхэмптоном» (3:1) и отметился голом. По последним сообщениям у обоих все в порядке, они могут сыграть против «Реала». Вопросы остаются по участию Фабиньо, Тьяго и Гомеса..

«Ливерпуль» проиграл «Реалу» (1:3) в финале ЛЧ-2017/18 и многие говорят о необходимости реванша за то поражение. В недавнем интервью Sky Sports Салах заявил, что останется в «Ливерпуле» в следующем сезоне, однако расскажет о своем будущем в клубе после финала. Также высказался и Садио Мане, чей контракт истекает в следующем году.

Однако Клопп категорически против подобных интенций. По мнению немца, если игроки «Ливерпуля» выйдут на матч с мыслями о мести, ничего хорошего из этого не выйдет.

Тренды на «Ливерпуль»:

– П1 за 2.00. «Ливерпуль» выиграл 4 из 6 матчей в плей-офф ЛЧ.

– ИТБ1 (1,5) за 1.85. «Ливерпуль» забивал два и более мячей в 5 из 6 матчей плей-офф ЛЧ.

«Реал» выбил в плей-офф трех главных фаворитов ЛЧ

Факты:

– «Реал» рекордсмен по количеству побед в ЛЧ (13 титулов);

– Единственная команда с тремя победами в ЛЧ подряд (2016, 2017, 2018);

– 6 побед в ЛЧ в XXI веке (2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018).

Перед началом нынешнего розыгрыша мадридцы не входили даже в топ-5 фаворитов на победу в турнире. Кэф на титул испанского клуба варьировался в районе 15. На это были причины. Команду перед сезоном покинули два центральных защитника: Рамос и Варан, а им на смену никто не пришел.

У многих экспертов был скепсис и по поводу возвращения в на пост главного тренера Карло Анчелотти. Хотя с итальянцем «Реал» недавно выигрывал ЛЧ в сезоне-2013/14, последние годы Карло провел в «Наполи» (2018-2019) и «Эвертоне» (2019-2021).

«Реал» не испытал проблем на групповом этапе. В своем квартете «бланкос» заняли первое место с 15 очками. Мадридцы опередили «Интер», «Шериф» и «Шахтер». Единственный раз они неожиданно проиграли в домашнем матче чемпиону Молдавии (1:2).

Букмекеры считали, что «Реал» завершит евросезон уже в 1/8 финала. Мадридцам достался «ПСЖ» и перед первым матчем во Франции парижане шли фаворитами с коэффициентом 1.90. На гостей можно было поставить где-то за 3.85. Аналитики оказались правы, «ПСЖ» выиграл 1:0, а мог и больше – Месси не забил с пенальти.

Перед ответным матчем шансы были равны:

на «Реал» давали 2.52 ;

; на «ПСЖ» – 2.54.

Гол Мбаппе в конце первого тайма, казалось, решил вопрос победителя. В начале второй половины кэф на «Реал» возрос до 8.60. Хозяевам помог Бензема и ошибки защитников соперника. 0:1 на 60-й минуте француз тремя голами превратил в 3:1 к 80-й и вывел команду в четвертьфинал.





В 1/4 «Реалу» достался «Челси». Перед первой игрой в Лондоне команда Анчелотти снова шла аутсайдером:

«Челси» – 2.25 ;

; «Реал» – 3.47.

Однако в этот раз Мадрид, благодаря хет-трику Бензема, увез домой комфортные 3:1. Перед ответной встречей букмекеры давали равные шансы – в районе 2.40-2.60. Казалось, что «Реалу» ничто не помешает шагнуть в полуфинал, но в начале второго тайма счет по сумме двух встреч был уже равным, а за 15 минут до конца основного времени «Челси» вышел вперед 3:0. Хозяева смогли быстро отыграть один гол, а в овертайме все тот же Бензема сделал счет 2:3, что оказалось достаточно для выхода в полуфинал.

Перед 1/2 с «Сити» в «Реал» верили меньше всего:

кэф на англичан был 1.48 ;

; на «Реал» – 6.28.

Начало матча подтвердило прогнозы букмекеров – «Сити» быстро повел 2:0, но гости нашли ответ на эти и на два следующих гола в свои ворота. Финальный свисток судьи зафиксировал 4:3 в пользу команды Гвардиолы.

В ответке шансы мадридцев опять оценивались ниже, чем у соперника:

«Реал» – 3.40 ;

; «Сити» – 2.03.

Хозяева пропустили на 73-й минуте и, казалось, распрощались с мыслями о финале. К 90-й минуте победа «Реала» шла за 68.00. Успех хозяев приравнивался к чуду и оно произошло. В течении двух минут дубль оформил Родриго, а в дополнительное время Бензема добил «Сити» – 3:1.

Куртуа считает преимуществом, что «Реал» подходит к финалу свежее

У «Реала» в этом сезоне есть один трофей. Команда выиграла чемпионат Испании, причем сделала это досрочно. В последних матчах Ла Лиги мадридцы получили возможность провести ротацию и поберечь лидеров. При этом Анчелотти не забывал давать основным футболистам игровую практику.

Фактор меньшей загруженности в конце сезона может стать важным в финале. Об этом упомянул вратарь «Реала» Тибо Куртуа, который предположил, что мадридцы будут свежее оппонента из-за отсутствия важных игр в последние недели.





После ответной игры с «Сити», – уже в статусе чемпиона Испании, – «Реал» проиграл «Атлетико» (0:1), победил «Леванте» (6:0) и сыграл вничью с «Кадисом» (1:1).

К финалу ЛЧ у «Реала» готовы почти все. Сообщалось, что небольшое повреждение есть у Алабы, но по последней информации у него уже все в порядке. В великолепной форме находится Бензема. Он лучший бомбардир турнира (15 мячей). Если 34-летний француз продолжит в том же духе в паре следующих сезонов, то фанаты «Реала» точно не будут жалеть о несостоявшемся трансфере Килиана Мбаппе.

Тренды на «Реал»:

– ОЗ (да) за 1.66. В 5 из 6 матчей «Реала» в плей-офф ЛЧ забивали обе команды;

– ИТБ «Реала» (1) за 1.78. В 5 последних матчах плей-офф ЛЧ «Реал» забивал не менее двух мячей.

Прогнозы на финал ЛЧ и судейство

Бывшие игроки «Ливерпуля» верят в успех англичан. Майкл Оуэн заявил, что мерсисайдцы способны «разнести» соперника и спрогнозировал счет 3:0 или 3:1. Экс-полузащитник «Ливерпуля» Дитмар Хаманн считает, что «Реал» исчерпал весь запас везения и уверен, что мадридцы не смогут повторить свои камбэки в финале.

Подобного мнения придерживается и Петер Шмейхель, заявивший, что «Реал» не имеет права быть в финале, поскольку играл слабо в полуфиналах с «Сити». Даже бывший игрок «Реала» Хамес Родригес назвал фаворитом предстоящего поединка «Ливерпуль», как и экс-капитан «красных» Джейми Каррагер, который считает, что состав англичан сильнее, чем у «Мадрида».

С последним мнением не согласен бывший форвард «Реала» Предраг Миятович, отметивший, что в составе испанцев 8 четырехкратных победителей ЛЧ. Испанский теннисист Фелисиано Лопес заявил, что «Ливерпуль» не в лучшем функциональном состоянии, и «Реал» воспользуется этим.

В успех мадридцев верят экс-наставник Маурисио Пеллегрино и главный тренер сборной Испании Луис Энрике. Оба отметили, что своими камбэками чемпионы Ла Лиги заслужили успех в финале.

Фернандо Морьентес дает соперникам по 50% на победу, но при этом замечает, что «Ливерпуль» – худший из возможных соперников для «Реала» в финале. Примерно также рассуждает и глава УЕФА Александр Чефферин. Он не стал давать однозначного прогноза, но заявил, что команда у «Ливерпуля» сильнее, а у «Реала» есть проблемы в обороне.





По кэфам «Ливерпуль» идет фаворитом. Победа команды Клоппа котируется за 2.00. Для тех, кто верит в «Реал», также есть весомый аргумент – мадридцы не проигрывали в 2 из 3 последних очных матчей – в финале сезона-2017/18 (3:1) и в плей-офф прошлого розыгрыша (3:1, 0:0). Победа «Реала» идет за 3.50, Х2 можно взять за 1.80.

Еще одним вариантом может быть ставка на гол Бензема за 2.20. Француз забивал в 5 из 6 матчей плей-офф.

Тренды на судейство:

– ЖК ТМ (3,5) за 1.96. Тюрпен не показывал более трех желтых карточек в 3 из 5 последних матчей в ЛЧ.

– ЖК ИТМ1 (1,5) за 1.88. «Ливерпуль» не получал более одной ЖК в последних четырех матчах ЛЧ.