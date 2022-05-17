«Айнтрахт» и «Рейнджерс» обманули букмекеров – их считали аутсайдерами почти в каждом матче плей-офф

Как мы получили такой финал Лиги Европы? Пересказываем с кэфами

В финале ЛЕ сыграют немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс». Матч состоится 18 мая 2022 года в 22:00 и пройдет в испанском городе Севилья, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Игру обслужит судейская бригада во главе со словенским арбитром Славко Винчичем.

Букмекеры недооценивают «Айнтрахт»?





«Айнтрахт» вышел в финал еврокубка третий раз в истории, до этого года:

В 1960-м проиграли «Реалу» финал Кубка европейских чемпионов;

В 1980-м выиграли Кубок УЕФА у «Боруссии» М.

В текущем сезоне франкфуртская команда стартовала в Лиге Европы в группе D – с «Олимпиакосом», «Фенербахче» и «Антверпеном».





Им удалось занять 1-е место, набрав 12 очков в 6 матчах. Выход в плей-офф удалось обеспечить за два тура до конца группового этапа.

В 1/8 финала они получили в соперники «Бетис». Испанцы считались фаворитами – перед началом первой встречи кэф на их победу был 1.85 против 4.14 на «Айнтрахт». В гостях немцы победили (2:1), но прошли дальше только благодаря автоголу «Бетиса» в добавленное время ответного матча (0:1; 1:1).





В 1/4-й удалось против «Барсу» по сумме двух матчей (4:3). Немцев опять считали аутсайдерами. На их победу в первой игре давали 4.70, на испанцев – 1.81. В результате была ничья (1:1). Перед ответным матчем разница в кэфах была еще больше:

Победа «Барсы» – 1.38 ;

; Победа «Айнтрахта» – 8.60.

Однако для немцев гостевой матч стал почти домашним: вместо выделенной квоты в 5000 мест болельщикам «Айнтрахта», их пришли поддержать около 30 000 человек. Так случилось, потому что многие местные владельцы абонементов перепродали свои билеты, решив отдохнуть в пасхальные выходные не на стадионе.

По ходу матча при минимальном владении мячом немцам удалось к 67-ой минуте забить уже трижды. «Барса» отыграла два мяча, но в итоге счет был 3:2.





В полуфинале получилось уверенно пройти «Вест Хэм» (2:1; 1:0), несмотря на то, что по кэфам в «Айнтрахт» снова не верили:

Победа англичан шла за 1.89 ;

; Победа немцев за 4.47.

Перед ответкой шансы были равны: 2.61 давали на «Айнтрахт», 2.76 – на «Вест Хэм». Однако лондонцы уже с 17-й минуты остались вдесятером, а концовку и вовсе доигрывали 9 игроков после второй красной.





В финале ЛЕ букмекеры впервые за весь плей-офф ждут победу немцев:

В последних двух турах сезона Бундеслиге «Айнтрахт» сыграл вничью c «Боруссией» М (1:1) и «Майнцем» (2:2). В чемпионате Германии у франкфуртцев сезон провальный, они заняли 11-е место – финал ЛЕ для них теперь еще и шанс попасть в еврокубки на следующий сезон.

Тренды на «Айнтрахт» к финалу ЛЕ:

1Х за 1.64 . Ставка заходит в 3 из 4 матчей «Айнтрахта».

. Ставка заходит в 3 из 4 матчей «Айнтрахта». ТМ (2,5) за 1.98. Немцы играют 3 из 4 последних матчей на «низ».

«Рейнджерс» возьмет два трофея за 4 дня?

«Рейнджерс» вышел в финал еврокубка впервые с 2008 года – тогда он проиграл Кубок УЕФА «Зениту». Во всех международных турнирах шотландцы доходили до этой стадии 6 раз:

1961, 1967 – финалист Кубка обладателей кубков УЕФА,

1972 – победитель Кубка обладателей кубков УЕФА,

1972 – финалист Суперкубка УЕФА,

2008 – финалист Кубка УЕФА,

2022 – финалист Лиги Европы.

В текущем сезоне команда из Глазго стартовала с финального квалификационного раунда ЛЕ, где с трудом прошла «Алашкерт» по сумме двух матчей (1:0). В группе А они заняли вторую строчку, набрав 8 баллов в 6 матчах, опередив пражскую «Спарту» всего на 1 очко.





В 1/16 финала им досталась «Боруссия» Д. На победу шотландцев до матча давали кэф 4.60, на дортмундцев – 1.77. Но «Рейнджерс» неожиданно победил в гостях (4:2), а в ответке сыграл вничью (2:2).





В 1/8-й удалось уверенно пройти сербский клуб «Црвена Звезда» (3:0; 2:1) – шотландцы оправдали статус фаворита противостояния и кэфы.

В четвертьфинале были тяжелейшие матчи с «Брагой». В первой встрече БК называли фаворитом португальцев – с кэфом 2.23 против 3.44 на «Рейнджерс». Но в итоге шотландцам удалось пройти дальше после гола в дополнительное время второй игры (3:2).

В полуфинале «Рейнджерс» прошел «РБ Лейпциг», будучи опять аутсайдером – с камбеком после поражения в первом матче (1:0; 3:1). Какой была разница кэфов в двух матчах:

1.33 против 9.90 ,

против , 3.56 против 2.11.





В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» по итогам сезона занял 2-е место и обеспечил себе участие в следующей ЛЧ, но лишь с квалификационного раунда (если они выиграют ЛЕ, то попадут сразу в групповой этап).

21 мая (через два дня после финала ЛЕ) команда из Глазго еще сыграет в финале Кубка Шотландии против «Хартса». Но судя по коэффициентам, кажется, что участие всех игроков основы там необязательно:

«Рейнджерс» – 1.52 ;

; «Хартс» – 7.00.

Тренды на «Рейнджерс» к финалу ЛЕ:

ИТБ2 (0,5) за 1.34 или ИТБ2 (1,5) за 2.62 . В 5 матчах кряду шотландцы забивают, при этом в 4 из них минимум два гола;

или ИТБ2 (1,5) за . В 5 матчах кряду шотландцы забивают, при этом в 4 из них минимум два гола; «Рейнджерс» не проиграет за 1.62 . Из 10 последних матчей команда уступила лишь в одном, в остальных: 8 побед, 1 ничья;

. Из 10 последних матчей команда уступила лишь в одном, в остальных: 8 побед, 1 ничья; На ИТМ1 (1,5) за 1.64. В 11 встречах кряду команда не пропускала более одного гола.

Прогноз на финал Лиги Европы и тренды на судейство





В этой игре «Айнтрахту» не поможет Мартин Хинтереггер, получивший травму бедра. «Рейнджерс» в финале сыграет без Яниса Хаджи и Филипа Эландера.

В финале ЛЕ сойдутся два самых результативных клуба этого розыгрыша: у «Айнтрахта» на счету 20 голов, у «Рейнджерс» – 22. Отсюда – предпочтительным вариантом для ставки выглядит ОЗ (Да) за 1.68.

Другой вариант: у шотландцев в составе есть лучший бомбардир ЛЕ (Джеймс Тавернье, 7 голов). На его мяч в финале дают 4.50.

А если вы ищите варианты для ставок на судейские решения, мы собрали для вас тренды по работе Славко Винчича, который обслужит финал: