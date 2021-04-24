Лондонский Fitzdares Club – самая роскошная букмекерская контора в мире

Букмекерская контора Fitzdares была признана самый роскошной БК в мире. Открытие состоялось 1 сентября прошлого года, а местонахождение – Лондон.

Чем же она так отличается?

В конторе представлена роскошная мебель, камин, широкоформатные экраны, отдельные кабинеты, стойка у бара.

Однако сама букмекерская контора Fitzdares была основана в 2006 году Бальтазаром Фабрициусом. Для привлечения клиентов и был открыт эксклюзивный клуб.

В БК вы можете сделать ставку, посмотреть матч, пообедать,, сыграть в покер. В конце концов, вы можете отдохнуть после тяжелого рабочего дня в отдельном номере.

А сколько стоит взнос?

Годовой взнос стоит 600 фунтов, однако количество членов клуба не превышает 2 тысячи человек. При этом в клубе не смогут одновременно находиться более 200 посетителей.





Цены на алкоголь для этого места вполне приемлемы: бокал вина обойдется в среднем в 20 фунтов, коньяк - от 8 до 46 фунтов. Из еды, к примеру, вам могут предложить фиш-энд-чипс - за 21 фунт, а говяжье филе - 37 фунтов.

Чем еще примечательна контора?

У барной стойки звук специально приглушен, однако для удобства гость может воспользоваться наушниками.

Капперы делают ставки через приложение, наличные не используются. Кэш в клубе не используется. При этом, в чате работают высококвалифицированные брокеры из лучших математиков со всех колледжей Великобритании.





В данном клубе ставка сделана на долгосрочное сотрудничество с ограниченным числом богатых клиентов. Среди членов клуба значатся спортсмены, актеры, а также молодые аристократы.

А вы бы вступили в такой клуб? Напишите свое мнение в комментариях!