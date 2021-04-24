Betting Insider

Лондонский Fitzdares Club – самая роскошная букмекерская контора в мире

автор Юрий Еремичев

Букмекерская контора Fitzdares была признана самый роскошной БК в мире. Открытие состоялось 1 сентября прошлого года, а местонахождение – Лондон. 

Чем же она так отличается?

В конторе представлена роскошная мебель, камин, широкоформатные экраны, отдельные кабинеты, стойка у бара.

Однако сама букмекерская контора Fitzdares была основана в 2006 году Бальтазаром Фабрициусом. Для привлечения клиентов и был открыт эксклюзивный клуб.

В БК вы можете сделать ставку, посмотреть матч, пообедать,, сыграть в покер. В конце концов, вы можете отдохнуть после тяжелого рабочего дня в отдельном номере.

А сколько стоит взнос?

Годовой взнос стоит 600 фунтов, однако количество членов клуба не превышает 2 тысячи человек. При этом в клубе не смогут одновременно находиться более 200 посетителей.


Цены на алкоголь для этого места вполне приемлемы: бокал вина обойдется в среднем в 20 фунтов, коньяк - от 8 до 46 фунтов. Из еды, к примеру, вам могут предложить фиш-энд-чипс - за 21 фунт, а говяжье филе - 37 фунтов. 

Чем еще примечательна контора?

У барной стойки звук специально приглушен, однако для удобства гость может воспользоваться наушниками. 

Капперы делают ставки через приложение, наличные не используются. Кэш в клубе не используется. При этом, в чате работают высококвалифицированные брокеры из лучших математиков со всех колледжей Великобритании.  


В данном клубе ставка сделана на долгосрочное сотрудничество с ограниченным числом богатых клиентов. Среди членов клуба значатся спортсмены, актеры, а также молодые аристократы. 

А вы бы вступили в такой клуб? Напишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Wasso
70.4% WR2.11% ROI
Вообще отличная идея родилась у Бальтазара!!!)
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Средство Победы
65.3% WR-6.34% ROI
ля. я б там жил! но я не аристократ
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Как хобби!)
62.9% WR-0.05% ROI
вообще класс😇
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StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
Тут дело вкуса и нрава, конечно)Ну а так заведение в общем плане симпатичное) 
Но с другой стороны делать ставки с приложения можно также где угодно, создавая собственную симпатичную обстановку)
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Daniel Ortegа
51.9% WR-5.37% ROI
мне рассказывал о таких бк колумбийский приятель на своей родине,но,конечно без такой роскоши, но в богатом стиле. мин.ставка -1к долл. чм-2002...
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Wasso
70.4% WR2.11% ROI
Daniel Ortegамне рассказывал о таких бк колумбийский приятель на своей родине,но,конечно без такой роскоши, но в богатом стиле. мин.ставка -1к долл. чм-2002...
Это интересные заведения, мне кажется) и уровень не для тех, кто на 100 рублей гонится за кэфом 800 🙈
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Солтан Махсутович
46.2% WR-13.61% ROI
яобезательно вступилбы такой клуб но эти мерки не для гражданина России мы Россияне для таких клубов нищеброды
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Дана Каримова
52.7% WR-1.12% ROI
Всё это здорово и заманчиво , но это только для светского общества и элиты , а так только можно помечтать , хотя нам простому обществу и так сойдёт , дома с большого экрана смотреть матчи и по телефону прогнозировать и ставить , темболее карантин нужно обязательно , соблюдать .
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StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
Солтан Махсутовичяобезательно вступилбы такой клуб но эти мерки не для гражданина России мы Россияне для таких клубов нищеброды
Да,нам обычным крестьянам этого не видать)
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Сява Бол
57.1% WR-5.44% ROI
Хотя бы пятёрку фунтов зарабатывать!
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