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Аргентина и Колумбия сыграли вничью в двух последних очных матчах! Ставь на сборные Ди Марии и Фалькао вместе с фрибетом 1000 рублей от «Фонбет»!

автор Николай Караман

Обмена голов не было в 5 последних домашних матчах Аргентины. ОЗ: Нет + фрибет = 1750 рублей!

Аргентина уже на ЧМ-2022 в Катаре, поэтому последние матчи для нее не имеют особой значимости. А вот Колумбии еще предстоит бороться за прямую путевку на мундиаль! 

Смогут ли колумбийцы прервать пятиматчевую серию без побед в гостевых матчах?

⏰ 02:30

(1.90) Аргентина – Колумбия (4.70)

Мы собрали топ-3 тренда к этому матчу, а Parimatch дарит фрибет 1000 рублей!

  • Ничья за 3.20. Колумбия сыграла вничью в 8 из последних 12 матчей.
  • ИТ2М (0,5) за 2.15. Колумбия не забивает в 6 матчах кряду.
  • ИТ1М (1,5) за 1.63. Аргентина не забивала больше гола в 3 из 4 последних очных матчей.

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