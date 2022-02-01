Аргентина и Колумбия сыграли вничью в двух последних очных матчах! Ставь на сборные Ди Марии и Фалькао вместе с фрибетом 1000 рублей от «Фонбет»!

Аргентина уже на ЧМ-2022 в Катаре, поэтому последние матчи для нее не имеют особой значимости. А вот Колумбии еще предстоит бороться за прямую путевку на мундиаль!

Смогут ли колумбийцы прервать пятиматчевую серию без побед в гостевых матчах?

⏰ 02:30

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