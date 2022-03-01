«Сочи» – ЦСКА или «Спартак» – «Кубань»? Выбирай любой матч и ставь на Кубок России вместе с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!
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Уже завтра в борьбу за Кубок России вступят одни из фаворитов – ЦСКА и «Спартак»! «Армейцам» предстоит сложный выезд в Сочи, а команде Ваноли достался один из аутсайдеров ФНЛ. Будут ли неожиданные результаты?
02.03 ⏰ 18:00
(2.50) «Сочи» – ЦСКА (2.70)
- Первый тайм: ИТ1Б (0,5) за 2.04. В последних 4 матчах «Сочи» забивает ЦСКА в первом тайме.
02.03 ⏰ 20:00
(1.22) «Спартак» – «Кубань» (14.00)
- ТБ (2,5) за 1.60. Ставка сыграла в двух из трех последних матчей «Спартака».