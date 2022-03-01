«Сочи» – ЦСКА или «Спартак» – «Кубань»? Выбирай любой матч и ставь на Кубок России вместе с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!

Уже завтра в борьбу за Кубок России вступят одни из фаворитов – ЦСКА и «Спартак»! «Армейцам» предстоит сложный выезд в Сочи, а команде Ваноли достался один из аутсайдеров ФНЛ. Будут ли неожиданные результаты?

Первый тайм: ИТ1Б (0,5) за 2.04. В последних 4 матчах «Сочи» забивает ЦСКА в первом тайме.