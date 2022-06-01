Финалиссима-2022: кто станет обладателем первого в истории трофея? Заряжай на матч с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!

Лучшие сборные Европы и Южной Америки встретятся сегодня в Лондоне в рамках первого в истории турнира – Финалиссима-2022! Кто заберет заветный трофей?

⏰ 21:45

Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а «Фонбет» дарит фрибет 2000 рублей! на этот матч!