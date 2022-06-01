Финалиссима-2022: кто станет обладателем первого в истории трофея? Заряжай на матч с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!
🕑 Аргентина не проигрывает 20 матчей кряду. Ставь на непроигрыш команды Мессии с фрибетом 2000 рублей!
Лучшие сборные Европы и Южной Америки встретятся сегодня в Лондоне в рамках первого в истории турнира – Финалиссима-2022! Кто заберет заветный трофей?
⏰ 21:45
(3.15) Италия – Аргентина (2.45)
Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а «Фонбет» дарит фрибет 2000 рублей! на этот матч!
- Первый тайм: П2 за 3.10. Аргентина выиграла первый тайм в последних 4 матчах;
- П2 за 2.45. Аргентина победила в 13 из последних 17 матчей;
- ТМ (2,5) за 1.55. Не больше 2 голов было забито в 7 из 10 последних официальных матчей Италии.