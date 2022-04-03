Каталонцы без труда обыграет «Севилью»? Используй фрибет 2000 рублей от «Фонбет» на «Барселона» – «Севилья»!

В Ла Лиге сегодня также состоится матч, который может повлиять на борьбу за топ-4. Барселона набрала неплохой ход: команда не проигрывает на протяжении 21 матча. Севилья же выиграла всего раз за последние 5 матчей. В матче первого круга команды сыграли 1:1. Сумеют ли каталонцы забрать три очка сегодня?

⏰ 22:00

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