Каталонцы без труда обыграет «Севилью»? Используй фрибет 2000 рублей от «Фонбет» на «Барселона» – «Севилья»!
«Барселона» забивает более 1 мяча в 7 матчах кряду. Ставь на ИТ каталонцев вместе с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!
В Ла Лиге сегодня также состоится матч, который может повлиять на борьбу за топ-4. Барселона набрала неплохой ход: команда не проигрывает на протяжении 21 матча. Севилья же выиграла всего раз за последние 5 матчей. В матче первого круга команды сыграли 1:1. Сумеют ли каталонцы забрать три очка сегодня?
⏰ 22:00
(1.49) «Барселона» – «Севилья» (8.10)
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- Ничья за 4.80. «Севилья» сыграла вничью в 7 из последних 9 матчей.
- ТМ (2,5) за 2.06. В каждом из последних 7 выездных матчей «Севильи» было забито 2 и менее мячей.
- Первый тайм: ИТ1Б (0,5) за 1.60. В последних 4 домашних матчах «Барселона» забивает в первом тайме.