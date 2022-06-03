Нидерланды одержали 4 победы в 5 последних матчах! Ставь на игру против Бельгии с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!

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Бельгия примет Нидерланды в главном матче пятницы. В двух последних матчах команды сыграли вничью, по разу забив друг другу. Кто одержит победу и сделает шаг к первому месту в группе?
⏰ 21:45
(2.33) Бельгия – Нидерланды (3.26)
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- ИТ2Б (1,5) за 2.75. Нидерланды забивали как минимум два гола в 5 из 6 последних официальных матчей;
- Первый тайм: ИТ2Б (0,5) за 2.22. В последних 4 выездных матчах Нидерланды забивают в первом тайме;
- ТБ (2,5) за 1.95. Как минимум 3 гола забивалось в 11 из 12 последних официальных домашних матчей Бельгии.