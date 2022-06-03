Нидерланды одержали 4 победы в 5 последних матчах! Ставь на игру против Бельгии с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!

Бельгия примет Нидерланды в главном матче пятницы. В двух последних матчах команды сыграли вничью, по разу забив друг другу. Кто одержит победу и сделает шаг к первому месту в группе?

⏰ 21:45

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