Матчи «Баварии», «Реала» и «ПСЖ» в выходные! Выбирай любую игру и ставь на европейские чемпионаты вместе с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!

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Выходные топ-футбола уже близко! В пятницу «Интер» сыграет против одного из аутсайдеров Серии А, а в субботу «Бавария» примет крепкий «Байер», мадридский «Реал» сыграет против «Реал Сосьедада» и парижане поедут в гости к «Ницце». Смогут ли фавориты забрать свои матчи?
04.03
⏰ 22:45 (1.17) «Интер» – «Салернитана» (18.00)
- ИТ2Б (0,5) за 1.98. «Интер» пропускает в 5 из 7 последних матчей.
05.03
⏰ 17:30
(1.40) «Бавария» – «Байер» (6.40)
- ТБ (3,5) за 1.68. Ставка сыграла в 3 из 5 последних очных матчей.
05.03
⏰ 23:00 (1.60) «Реал» – «Реал Сосьедад» (5.50)
- ОЗ (нет) за 2.10. «Реал» не пропускает в 4 из 5 последних матчей.
05.03
⏰ 23:00 (4.00) «Ницца» – «ПСЖ» (1.83)
- ИТ2Б (2) за 2.45. В последних 5 играх «ПСЖ» забивает в среднем по 2,20 гола за матч.