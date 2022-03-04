Матчи «Баварии», «Реала» и «ПСЖ» в выходные! Выбирай любую игру и ставь на европейские чемпионаты вместе с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!

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Выходные топ-футбола уже близко! В пятницу «Интер» сыграет против одного из аутсайдеров Серии А, а в субботу «Бавария» примет крепкий «Байер», мадридский «Реал» сыграет против «Реал Сосьедада» и парижане поедут в гости к «Ницце». Смогут ли фавориты забрать свои матчи?

ИТ2Б (0,5) за 1.98. «Интер» пропускает в 5 из 7 последних матчей.

ТБ (3,5) за 1.68. Ставка сыграла в 3 из 5 последних очных матчей.

ОЗ (нет) за 2.10. «Реал» не пропускает в 4 из 5 последних матчей.