«Бавария» вновь сыграет вничью с «Лейпцигом»? Ставь на главный матч тура Бундеслиги вместе с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!
«Лейпциг» забивал во втором тайме в 4 последних матчах. Второй тайм: ИТ2Б (0,5) + фрибет = 4000 рублей!
«Бавария» лидирует в чемпионате, опережая ближайшего соперника на 6 очков. «Лейпциг» же находится на 6 месте и пока попадает в зону Лиги конференций. В матче первого круга мюнхенцы были сильнее 4:1, однако ничья была в 4 из 6 последних очных матчей. Сможет ли команда Нагельсманна подтвердить статус фаворита?
⏰ 20:30
(1.40) «Бавария» – «Лейпциг» (7.40)
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- ОЗ: Нет за 2.25. Обмена голов не было в трех последних матчах «Лейпцига».
- ИТ1Б (2,5) за 2.05. «Бавария» забивала минимум три гола в 4 из 5 последних матчей.
- Первый тайм: ИТ1Б (0,5) за 1.44. В последних 5 матчах «Бавария» забивает в первом тайме.