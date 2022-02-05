«Бавария» вновь сыграет вничью с «Лейпцигом»? Ставь на главный матч тура Бундеслиги вместе с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!

«Бавария» лидирует в чемпионате, опережая ближайшего соперника на 6 очков. «Лейпциг» же находится на 6 месте и пока попадает в зону Лиги конференций. В матче первого круга мюнхенцы были сильнее 4:1, однако ничья была в 4 из 6 последних очных матчей. Сможет ли команда Нагельсманна подтвердить статус фаворита?

⏰ 20:30

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