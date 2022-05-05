Используй фрибет на любую игру ЛЕ: сегодня состоятся ответные матчи полуфиналов!
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Лига Европы по традиции сменяет Лигу чемпионов: сегодня также состоятся ответные матчи полуфиналов. «Лейпциг» удержит преимущество, полученное в первой игре? Сумеет ли «Вест Хэм» отыграться?
⏰ 22:00
(3.50) «Рейнджерс» – «Лейпциг» (2.05)
- П1 за 3.50. «Рейнджерс» победил в 13 из последних 17 домашних матчей.
⏰ 22:00
(2.60) «Айнтрахт» – «Вест Хэм» (2.65)
- ОЗ: Да за 1.68. В последних 3 матчах на поле «Айнтрахта» забивают обе команды.