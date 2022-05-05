Используй фрибет на любую игру ЛЕ: сегодня состоятся ответные матчи полуфиналов!

Лига Европы по традиции сменяет Лигу чемпионов: сегодня также состоятся ответные матчи полуфиналов. «Лейпциг» удержит преимущество, полученное в первой игре? Сумеет ли «Вест Хэм» отыграться?

⏰ 22:00

П1 за 3.50. «Рейнджерс» победил в 13 из последних 17 домашних матчей.

⏰ 22:00