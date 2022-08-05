Бундеслига, АПЛ и Лига 1 возвращаются! Ставь на матчи-открытия с фрибетом 2500 рублей от «Фонбет»!
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В эту пятницу стартуют сразу три топ-лиги: «Айнтрахт» сыграет с «Баварией» в Бундеслиге, «Арсенал» и «Кристал Пэлас» откроют новый сезон АПЛ, а «Лион» примет «Аяччо» в Лиге 1. Победят ли фавориты в своих матчах? Узнаем уже сегодня!
⏰ 21:30
(5.70) «Айнтрахт» – «Бавария» (1.53)
- ОЗ (да) за 1.55. Ставка сыграла в 3 из 5 последних очных матчей команд.
⏰ 22:00
(4.50) «Кристал Пэлас» – «Арсенал» (1.80)
- П2 за 1.80. «Арсенал» побеждает в 5 матчах кряду.
⏰ 22:00
(1.32) «Лион» – «Аяччо» (10.00)
- ТБ (2,5) за 1.70. «Верх» пробивается в 4 из 5 последних игр «Лиона».
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