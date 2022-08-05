Бундеслига, АПЛ и Лига 1 возвращаются! Ставь на матчи-открытия с фрибетом 2500 рублей от «Фонбет»!

В эту пятницу стартуют сразу три топ-лиги: «Айнтрахт» сыграет с «Баварией» в Бундеслиге, «Арсенал» и «Кристал Пэлас» откроют новый сезон АПЛ, а «Лион» примет «Аяччо» в Лиге 1. Победят ли фавориты в своих матчах? Узнаем уже сегодня!

⏰ 21:30

ОЗ (да) за 1.55. Ставка сыграла в 3 из 5 последних очных матчей команд.

⏰ 22:00

П2 за 1.80. «Арсенал» побеждает в 5 матчах кряду.

⏰ 22:00