«Челси» вновь не проиграет «Реалу»? Ставь на четвертьфинал ЛЧ вместе с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!

Год назад эти команды играли в полуфинале ЛЧ, где по сумме двух матчей (3:1) в финал вышел «Челси». Оба клуба не смогут рассчитывать на некоторых игроков: «Челси» по-прежнему сыграет без Чилуэлла, а «Реалу» не помогут Азар, Иско и Йович. Сумеют ли мадридцы взять реванш?

⏰ 22:00

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