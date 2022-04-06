«Челси» вновь не проиграет «Реалу»? Ставь на четвертьфинал ЛЧ вместе с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!

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Год назад эти команды играли в полуфинале ЛЧ, где по сумме двух матчей (3:1) в финал вышел «Челси». Оба клуба не смогут рассчитывать на некоторых игроков: «Челси» по-прежнему сыграет без Чилуэлла, а «Реалу» не помогут Азар, Иско и Йович. Сумеют ли мадридцы взять реванш?
⏰ 22:00
(2.13) «Челси» – «Реал» (3.70)
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- П1 всухую за 3.44. «Челси» победил всухую в 6 последних домашних матчах в ЛЧ.
- ТБ (2,5) за 2.15. В каждом из последних 5 матчей «Реала» было забито более 2 мячей.
- Второй тайм: ИТ1Б (0,5) за 1.73. «Челси» забивал во втором тайме в 5 последних домашних матчах в ЛЧ.