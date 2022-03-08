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Индзаги переиграет Клоппа? Ставь на «Ливерпуль» – «Интер» вместе с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!

автор Николай Караман

«Ливерпуль» забивает в 7 последних домашних матчах. Ставь на ИТ вместе с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!

В первой игре команда Клоппа выиграла со счетом 2:0, при этом миланцы ни разу не пробили в створ ворот Алиссона. У «Интера» все игроки в строю, а вот участие Фирмино и Тьяго под вопросом. Удержат ли англичане комфортное преимущество? 

⏰ 23:00

(1.60) «Ливерпуль» – «Интер» (5.70)

Мы собрали топ-3 тренда к этому матчу, а «Фонбет» дарит фрибет 2000 рублей!

  • Ничья за 4.45. Последние 4 выездных матча «Интера» завершились вничью.
  • ТМ (2,5) за 2.35. В каждом из последних 4 выездных матчей «Интера» было забито 2 и менее мячей.
  • П1 за 1.60. «Ливерпуль» одержал победу в 7 последних домашних матчах.

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