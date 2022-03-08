Индзаги переиграет Клоппа? Ставь на «Ливерпуль» – «Интер» вместе с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!

В первой игре команда Клоппа выиграла со счетом 2:0, при этом миланцы ни разу не пробили в створ ворот Алиссона. У «Интера» все игроки в строю, а вот участие Фирмино и Тьяго под вопросом. Удержат ли англичане комфортное преимущество?

⏰ 23:00

Мы собрали топ-3 тренда к этому матчу, а «Фонбет» дарит фрибет 2000 рублей!