Индзаги переиграет Клоппа? Ставь на «Ливерпуль» – «Интер» вместе с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!

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В первой игре команда Клоппа выиграла со счетом 2:0, при этом миланцы ни разу не пробили в створ ворот Алиссона. У «Интера» все игроки в строю, а вот участие Фирмино и Тьяго под вопросом. Удержат ли англичане комфортное преимущество?
⏰ 23:00
(1.60) «Ливерпуль» – «Интер» (5.70)
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- Ничья за 4.45. Последние 4 выездных матча «Интера» завершились вничью.
- ТМ (2,5) за 2.35. В каждом из последних 4 выездных матчей «Интера» было забито 2 и менее мячей.
- П1 за 1.60. «Ливерпуль» одержал победу в 7 последних домашних матчах.