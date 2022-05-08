«Реал» вновь обыграет «Атлетико»? Ставь на матч тура в Ла Лиге вместе с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!

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«Реал» досрочно выиграл чемпионат Испании, а также среди недели в драматичном матче вышел в финал Лиги чемпионов. Турнирной мотивации у команды Анчелотти нет, а вот «Атлетико» борется за топ-3. В очном матче первого круга «Реал» выиграл 2:0. Сумеет ли «Атлетико» взять реванш?
⏰ 22:00
(2.11) «Атлетико» – «Реал» (3.95)
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- П2 за 3.95. «Реал» одержал победу в 5 матчах кряду.
- ИТ2Б (1,5) за 3.00. «Реал» забивает более 1 мяча в 5 матчах кряду.
- ТБ (2,5) за 2.01. В каждом из последних 4 выездных матчей «Реала» было забито более 2 мячей.