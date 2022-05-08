«Реал» вновь обыграет «Атлетико»? Ставь на матч тура в Ла Лиге вместе с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!

«Реал» досрочно выиграл чемпионат Испании, а также среди недели в драматичном матче вышел в финал Лиги чемпионов. Турнирной мотивации у команды Анчелотти нет, а вот «Атлетико» борется за топ-3. В очном матче первого круга «Реал» выиграл 2:0. Сумеет ли «Атлетико» взять реванш?

⏰ 22:00

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